Fortnite, questa potrebbe essere la vostra prossima meta

Fortnite ha il potere di rinnovarsi di volta in volta e, insieme ai continui aggiornamenti, a cambiare è anche il suo paesaggio. Il titolo firmato Epic Games, infatti, non lascia mai che ci abituiamo a un posto che subito decide di modificarlo, stravolgerlo, oppure eliminarlo del tutto. D’altronde il gioco è basato proprio su una mappa, quindi non dobbiamo stupirci troppo. Quale sarà allora il prossimo luogo in cui andremo?

I rumors arrivano ancora una volta da un utente che, su Reddit, ha condiviso le sue ipotesi su quale sarà la prossima meta dei player di Fortnite. Si tratterebbe di Wailing Woods (letteralmente ‘boschi lamentosi‘). Una deduzione basata sugli outfit da cavaliere attualmente in gioco: Blue Squire, Royale Knight e Red Knight hanno, nelle loro descrizioni, posizioni che non sono più nel gioco.

Non solo. Al posto di Moisty Mire adesso c’è il deserto, mentre Tomato Town è stata trasformata in Tomato Temple. Fortnite ha inoltre deciso che c’era bisogno di una fattoria ed è nata al nord Anarchy Acres. Insomma, diversi indizi fanno pensare che il prossimo luogo sarà legato ai cavalieri della Stagione 2.

Naturalmente si tratta solo di ipotesi, nessuna certezza. D’altro canto Fortnite è un gioco che ha abituato i suoi utenti a interrogarsi su ciò che li aspetterà in futuro, senza mai dare per scontato nemmeno il più piccolo segnale. Ed è anche questo che lo ha reso il titolo di successo che è oggi.

Secondo voi quale sarà la prossima meta del titolo?

HF4 | 29-01-2019 09:30