Fortnite, rimandato l'aggiornamento 7.40: arriverà oggi?

Proprio così: l’aggiornamento 7.40 di Fortnite, che doveva arrivare durante la giornata di ieri, è stato rimandato. Lo ha annunciato Epic Games attraverso un comunicato. Il motivo? Un problema imprevisto. La casa produttrice del Battle Royale ha parlato di un nuovo sistema di statistiche. Avrà a che fare con il ritardo dell’update?

“L’attuale database di statistiche di sistema non riusciva a scalare adeguatamente per tutte le piattaforme, sarà quindi necessario un potenziamento di quello attuale in modo da includere una varietà di informazioni e di monitorare i progressi dei giocatori sempre meglio. Ecco alcune novità in arrivo con l’aggiornamento: la possibilità di monitorare tutto il gioco in un unico luogo e di poterlo vedere su qualunque piattaforma. Questo include la possibilità per i giocatori su dispositivi mobili e Switch di consultare le statistiche in gioco. Suddivisione delle statistiche in base a ciascuna modalità a tempo individuale.”

Sempre ieri, Nick Chester, Senior PR Manager di Epic Games, ha condiviso un tweet in cui dichiarava ufficialmente che l’aggiornamento 7.40 sarà online nel corso della giornata di oggi. Non sappiamo con precisione l’ora, ma ipotizziamo che la patch sarà disponibile intorno alle nostre 14.

Nick Chester, Senior PR Manager at Epic Games, has confirmed that #Fortnite patch v7.40 will be releasing on Wednesday, February 13th. Stay tuned to @FortniteINTEL / https://t.co/Fj4pH2VmuN full full coverage! https://t.co/srcBo2D47x — Fortnite News • FortniteINTEL.com (@FortniteINTEL) 12 febbraio 2019

Tante le novità in arrivo, come il Fucile da Fanteria e diverse skin ed equipaggiamenti. Epic Games ha inoltre annunciato che prossimamente ci saranno dei cambiamenti in Fortnite: gli aerei, per esempio, non potranno più schiantarsi sulle strutture; sarà ridotto il ritardo della Costruzione accelerata e aggiunto un suggerimento per l’interfaccia Zipline. Non solo. Le strutture colpite dal Cannone a Mano da 150 a 100 riceveranno meno danni mentre sarà aumentato il tempo di ricarica del lanciarazzi. Infine, i player potranno accovacciarsi durante la modalità “Modifica”.

Intanto, visto che oggi è la festa degli innamorati, godiamoci l’evento di San Valentino (disponibile fino al 27 febbraio). Love is in the air…

HF4 | 14-02-2019 08:30