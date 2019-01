Fortnite Secret Skirmish: tutto sul torneo da 500mila dollari

Fortnite Secret Skirmish è il nuovo e incredibile torneo organizzato da Epic Games dopo il Winter Royale, con in palio una cifra fa capogiro: stiamo parlando di ben 500mila dollari. Non conosciamo ancora tutti i dettagli della competizione del Battle Royale, ma possiamo dirvi che i giorni previsti per l’evento sono il 14 e 15 febbraio 2019.

Manca pochissimo insomma e potremo vedere all’opera “i migliori giocatori di ogni competizione di Fortnite finora disputata” – così come promettono gli alti vertici di Epic Games. Mentre sulla location non si sono ancora pronunciati, hanno parlato solo di una “struttura ancora sconosciuta“. Insomma, ci terranno sulle spine ancora per un po’…

Non sono mancate le polemiche sulla selezione dei proplayer. Sven Edelenbosch Svennoss, gamer degli NRG Esports, ha condiviso un tweet, denunciando un comportamento discriminatorio nei riguardi dei giocatori europei: sembrerebbe che per partecipare al torneo sarebbe necessario vivere in Nord America, cista la presenza di soli 4 rappresentanti del Vecchio Continente. Sarà davvero così? Epic Games non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alle accuse.

Questo torneo sarà anche un ottimo modo per il team della casa produttrice del Battle Royale di prepararsi quest’anno per la super attesa Coppa del Mondo (non sappiamo ancora in che periodo si svolgerà). Gli sviluppatori non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, però stanno già sperimentando il modello di qualificazione dei player con un nuovo meccanismo di competizioni online, già introdotto nell’evento Winter Royale.

Ricordiamo inoltre che l’azienda ha cambiato la sua politica sugli aggiornamenti di Fortnite in fase di torneo: lascerà, infatti, qualche giorno ai giocatori professionisti per abituarsi alle modifiche introdotte con l’ultimo update effettuato.

HF4 | 25-01-2019 08:30