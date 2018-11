Fortnite si veste con i colori della NFL: ecco le nuove divise

Si accendono le luci nel campo di Football di Fortnite e partono le danze… Ecco che arrivano i personaggi del famosissimo Battle Royale vestire i panni, anzi le divise, della National Football League (NFL): stretta la partnership tra Epic Games e la maggiore lega professionistica nordamericana di football americano.

Le due aziende hanno annunciato che, a partire da oggi 9 novembre, sarà possibile comprare su Fortnite le divise (o più comunemente conosciute come skin) dei club presenti nella National Football League. Oltre a questa grande novità, gli utenti potranno sbloccare anche emotes, paracaduti e accessori a tema.

“Ogni giorno notiamo la popolarità di Fortnite nella NFL, perché molti dei nostri giocatori sono appassionati del videogioco. Questa collaborazione rappresenta una grande opportunità per i milioni di fan della NFL che giocano a Fortnite per esprimere il proprio tifo anche all’interno del gioco, ma allo stesso tempo anche un’occasione per far conoscere il nostro brand a tanti altri giocatori” – ha dichiarato Brian Rolapp, Chief Media and Business Officer della NFL.