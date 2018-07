Fortnite: come sopravvivere se non sei giovanissimo

Nella sempre più fiorente industria degli eSport, i ruoli da protagonista sono appannaggio dei più giovani. Sappiamo bene che la fascia d’età compresa tra i 17 e i 25 anni è quella che fa incetta di trofei di tutte le discipline. C’è però uno zoccolo duro di giocatori di qualche anno più grandi, che si affaccia con interesse ai vari titoli disponibili, tra i quali il popolarissimo Fortnite. Ma come sopravvivere a questo gioco se si è fuori età?

Il motivo per il quale su Fortnite spopolano i ragazzini è chiaro: altissima coordinazione, riflessi rapidi e una combinazione occhi-mani capace di far impallidire un cecchino. Tutte qualità che con l’età che avanza tendono a ridursi notevolmente, rendendo una vera sfida la partecipazione alle sessioni di gara del celebre sparatutto survival. Con qualche accorgimento, però, è possibile sfruttare le caratteristiche del gioco per imparare a dare del filo da torcere a tutti gli altri player.

Su Fortnite sopravvivere non è mai stato così facile

Esistono un paio di trucchetti per sopravvivere in Fortnite, come quelli per procurarsi le armi più facilmente. Innanzitutto, bisogna scendere dal bus il più tardi possibile e, poi, cercare di paracadutarsi sul tetto di una casa. È questo il luogo dove guardarsi intorno e raggiungere qualche arma sfuggita alla vista degli altri. Tuttavia, può sempre capitare di imbattersi in un altro giocatore. In questo caso, ricordiamoci di non essere Rambo e di ingaggiare un combattimento soltanto se strettamente necessario.

Tra le mosse che ci possono permettere di sopravvivere a Fortnite c’è quella di imparare a costruire un fortino. Non occorre essere architetti dal fine gusto estetico: l’importante è mettere insieme legno, metallo o mattoni per dar vita a un riparo dal quale ottenere protezione, copertura e capacità di colpire. Infine, anche la configurazione hardware può aiutare molto. Delle cuffie in HQ danno un notevole vantaggio, così come un sistema di controllo ad alta sensibilità.

