Fortnite Stagione 6, i bug che hanno scatenato il caos

Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato tutte le novità sulla Stagione 6 di Fortnite, con informazioni dettagliate sull’introduzione di nuovi oggetti, armi e località. Tra i nuovi elementi, ci eravamo soffermati sulle Pietre Ombra, che, lo ripetiamo, se utilizzate applicano la “Forma ombra” durante la quale non si possono usare armi, se si resta fermi si diventa invisibili mentre se ci si muove si lascia dietro di sé una Traccia Ombra.

Perché le funzionalità legate al nuovo accessorio sono già state disabilitate da Epic Games? Che cosa non ha funzionato? Al termine del lancio dell’update che ha aperto la nuova season di Fortnite, moltissimi player hanno cominciato a utilizzare le Pietre Ombra. Tuttavia, da un post pubblicato su Twitter, i gamer ne hanno appreso la sospensione temporanea.

Non conosciamo il motivo del problema, probabilmente legato a qualche bug, così come scrivono i player sui social, ma gli sviluppatori si sono messi al lavoro per ripristinare l’oggetto nel più breve tempo possibile. Non solo. Sembrerebbe che il nuovo aggiornamento abbia creato problemi anche per gli utenti che accedono su Xbox One, che hanno segnalato tempestivamente il disagio a Epic Games.

HF4 | 01-10-2018 09:30