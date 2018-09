Fortnite, Stagione 6: tutte le novità e il trailer di apertura

È finalmente disponibile la Stagione 6 di Fortnite che porta con sé tantissimi cambiamenti. Il titolo di Epic Games più giocato degli ultimi tempi, infatti, ha inaugurato proprio ieri la nuova season e sul web è già possibile guardare il trailer di apertura. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme tutte le novità che ci riserva il gioco.

Come potevamo aspettarci, considerando l’importanza del misterioso cubo magico, il colore protagonista di questa nuova stagione di Fortnite è il viola. Cambiamenti in vista coinvolgono la mappa e gli oggetti utilizzabili: ne sono stati introdotti molti, come per esempio le pietre ombra (che troverete nelle aree corrotte della mappa) che, se utilizzate, applicano la “Forma ombra” durante la quale non si possono usare armi.

Con le pietre ombra, inoltre, si può diventare invisibili ai nemici restando fermi, mentre quando ci si muove si lascia dietro una Traccia ombra. È possibile ottenere l’abilità “Fase” che potrete attivare usando il comando di fuoco primario: una volta attivata sarete catapultati verso la direzione in cui siete rivolti e potete passare attraverso gli oggetti (questo effetto dura circa 45 secondi).

Tutti gli oggetti e le armi presenti nel magazzino nella patch 6.0 resteranno disponibili, per ora, nel Parco giochi. Tra le nuove armi ci saranno: mitragliatrice leggera, rimbalzante, granata a impulsi, mitraglietta silenziata ed esplosivi telecomandati. Aggiunta anche la funzionalità inerzia ai Rampini: quando colpirete un oggetto in movimento, la sua inerzia sarà aggiunta alla vostra forza di lancio. Per quanto riguarda i Rampini, le cariche sono state ridotte da 15 a 10.

Nella mappa saranno aggiunte diverse località tra cui: Campi di mais,

Castello infestato, Isola fluttuante e Aree corrotte. È stato introdotto inoltre un nuovo nemico nella modalità Salva il Mondo: l’Energumeno antisommossa, un personaggio molto forte che vi darà del filo da torcere in uno scontro diretto. Non solo avversari, ma anche amici, i “Piccoli amici“, dei curiosi e tenerissimi pet che vi potranno difendere dagli attacchi alle spalle, e che potrete inserire nello zainetto.

Un nuovo Pass battaglia sarà disponibile per i player della Battaglia reale: 100 livelli e 100 ricompense, acquistabile da subito con 950 V-buck. Tra le nuove skin sbloccabili, Epic Games diffonde su Twitter quello che definisce un DJ, con una maschera ci fa pensare a uno degli lama simbolo del gioco.

Altra importante novità riguardai rumori… Già, in Fortnite Stagione 6 sarà più facile capire se i passi di un nemico arrivano dall’alto o dal basso; non solo, saranno più riconoscibili i rumori provenienti dai deltaplani degli avversari. Sarà introdotto poi un sistema per ottenere maggiori informazioni sonore per le opzioni di movimento in aria.

Insomma, una season ricca di novità e cambiamenti. Pronti per questa nuova e incredibile avventura?

