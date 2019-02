Fortnite, Stagione 8 e update 7.40: svelate le date ufficiali

La Stagione 8 di Fortnite è sempre più vicina e gli utenti del Battle Royale firmato Epic Games non stanno più nella pelle. Non solo. La curiosità dei player è legata anche all’arrivo dell’aggiornamento 7.40. E ancora: quali saranno le sfide e, soprattutto, le ricompense dell’evento speciale di San Valentino? Insomma, sono tantissime le domande che la community del gioco si è posta in questi giorni…

Finalmente arrivano le prime risposte. Gli sviluppatori di Epic Games, infatti, hanno rivelato su Reddit le date ufficiali dei principali update di Fortnite, compreso l’arrivo della nuova stagione. Pronti a prendere nota? Il tanto atteso aggiornamento 7.40 sarà disponibile a partire da oggi, 12 febbraio. Mentre l’inizio della stagione 8 arriverà ufficialmente il 26 febbraio.

Nel frattempo non sappiamo cosa decideranno di introdurre nel gioco gli sviluppatori di Epic Games: forse nuove armi, oppure strumenti inediti? Non è dato sapere! Possiamo dirvi, però, che l’appuntamento di San Valentino di Fortnite, “Amore Per Tutti“, vi consentirà di avere 3 stili aggiuntivi per alcuni outfit del Pass Battaglia a Pagamento della Stagione 7.

Non solo. Tutti gli utenti che utilizzeranno la funzionalità “supporta un creatore” all’interno dello store di gioco, riceveranno in regalo una copertura gratuita.

HF4 | 12-02-2019 09:30