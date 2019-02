Fornite Stagione 8, le principali novità trapelate sul web

A fine febbraio su Fortnite arriverà la Stagione 8. Sono tanti i giocatori che la stanno aspettando con ansia per via delle grandi novità che secondo le indiscrezioni sembra promettere. A far trapelare qualcosa non è ancora lo sviluppatore del celebre gioco, che come sempre preferisce mantenere il massimo riserbo. Sono invece i soliti hacker a diffondere un nuovo leak sul web.

La stagione 8 di Fortnite comincerà con un terremoto devastante

Secondo quanto si legge sul noto sito di hacking GamingINTEL, la ‘season eight’ di Fortnite comincerà con un devastante terremoto che distruggerà completamente l’isola. Si tratta di un quasi sconvolgente cambiamento di scenario che dovrebbe rendere praticamente irriconoscibili luoghi come i Pinnacoli Pendenti o il Picco Polare ma che al contempo creerà una serie di nuove aree in giro per la mappa.

È in arrivo anche un nuovo Pass Battaglia, che dovrebbe comprendere oltre 100 premi al suo interno. Inoltre, permetterà di dare una nuova personalizzazione al gioco, grazie a nuovi sfondi, nuovi stili e nuove skin dedicate. Arriveranno anche alcune nuovissime sfide, oltre ad alcune novità in Salva il mondo e nella modalità creativa. Il tutto in attesa del prossimo leak…

HF4 | 19-02-2019 15:30