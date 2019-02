Marshmello si esibisce in Fortnite: è rivoluzione musicale?

Non è una novità il collegamento tra videogiochi e mondo musicale: in

molte realtà videoludiche è, infatti, già possibile sedersi e godersi

spettacoli musicali o teatrali. Ma Fortnite ha elevato questo concetto

all’ennesima potenza, stringendo una preziosissima collaborazione con

Marshmello.

Il dj e producer ha infatti tenuto un vero e proprio concerto

all’interno del gioco, che è stato visto in contemporanea da milioni di

utenti in tutto il mondo. L’appuntamento sulla mappa era a Pleasant Park

(Parco Pacifico) e il live è durato una decina di minuti: per

l’occasione non era possibile usare le armi, ma è stato favorito l’uso

dei respawn. Insomma, una vera e propria festa durante la quale tutti

hanno messo in pausa le proprie missioni per godersi il live sui generis

di un numero uno internazionale.

In questo caso, il concerto è stato favorito dal fatto che l’artista

(vero nome Christopher Comstock) non si mostra mai nelle sue apparizioni

pubbliche, ma indossa sempre una maschera – appunto – da marshmallow. Il dj è inoltre grande fan del videogioco e si è anche guadagnato il premio

di 1 milione di dollari vincendo il trofeo Golden Pickaxe insieme a

Ninja (soldi donati poi in beneficenza). La collaborazione con Epic

Games è iniziata probabilmente da lì, ma l’idea del live mira a

sconvolgere realmente il mondo dell’intrattenimento: Marshmello si è

infatti esibito in diretta e ha attirato a Pleasant Park (l’appuntamento

in Italia era per le 20 di sabato sera) più di 10 milioni di persone.

Una nuova idea di live che, non abbiamo dubbi, farà storia.

