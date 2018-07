Fotografo travolto, la Croazia lo premia

L’Ente Nazionale Croato per il Turismo ha invitato Yuri Cortez, il fotoreporter dell’Agenzia France-Presse, in Croazia. Cortez ha conquistato gran parte dell’attenzione mondiale essendosi trovato ‘travolto’ dagli esultanti giocatori della nazionale croata dopo il decisivo goal di Mario Mandzukic che ha permesso alla Croazia di qualificarsi nella finale dei Mondiali in Russia. Il fotoreporter visiterà la Croazia insieme alla sua famiglia a fine agosto o a inizio settembre di quest’anno. Yuri Cortez è capo dell’AFP in Messico, la terza agenzia stampa più importante al mondo; l’unica cosa che dovrà portare in Croazia è la propria macchina fotografica perché sicuramente questo simpatico reporter non potrà resistere alla tentazione di immortalare le bellezze naturali e il patrimonio storico-culturale della Croazia.

“Quasi ogni grande evento internazionale presenta qualche aneddoto interessante, e ciò che ha segnato questi Mondiali è il festeggiamento dei calciatori croati in mezzo al quale si è trovato anche Yuri, che con la sua macchina fotografica ha immortalato i momenti più originali, spontanei e sicuramente più simpatici del campionato. Le foto scattate dal reporter hanno fatto il giro del mondo, immortalando proprio in quest’occasione, oltre all’euforia della nazionale, anche l’affabilità e la simpatia dei nostri giocatori. Siamo contenti che Yuri abbia accettato il nostro invito, poiché avrà modo di constatare di persona quanto la Croazia sia un Paese straordinario e cordiale”, ha sottolineato il direttore dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo Kristjan Stanicic.

La Croazia, autentica rivelazione della rassegna iridata andata in scena in Russia, si è piazzata al secondo posto alle spalle della Francia, che nella finale di Mosca ha vinto per 4-2 contro Ivan Perisic e compagni.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 14:50