F!Q, Alonso vicino alla Renault

Nella stagione 2021/22, la Formula 1 potrebbe riabbracciare Alonso. L'ex ferrarista, secondo quanto riportato da Marca, sarebbe in pole position per prendere il posto di Ricciardo (ha firmato per la McLaren) alla Renault.

La trattativa con l'ex ferrarista sarebbe alle fase iniziali ma la scuderia francese vorrebbe Alonso anche per rilanciarsi in una stagione in cui i nuovi regolamenti potrebbero cambiare molto cose all'interno del mondo della Formula 1.

SPORTAL.IT | 15-05-2020 07:45