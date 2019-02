Fra Fiorentina e Atalanta a vincere è lo spettacolo

Gol, giocate di classe e tante emozioni al Franchi di Firenze che ha visto un 3-3 spettacolare fra Fiorentina e Atalanta.

Partono forte gli uomini di Gasperini che tra il 16esimo e il 18esimo trova due volte la via del gol. Prima il Papu Gomez batte Lafont con un inserimento in area su assist di Ilicic. Lo stesso trequartista sloveno mette davanti al portiere Pasalic con l’ex Milan che non sbaglia.

La reazione della Fiorentina arriva al 33esimo con Chiesa che, su un’ingenuità di Palomino che regala palla al figlio d’arte, si invola verso la porta ed entrato in area batte Berisha.

Dopo pochi minuti arriva il pareggio di Benassi, autore di una bellissima girata al volo.

La ripresa è altrettanto divertente ed è sempre l’Atalanta a portarsi in vantaggio con uno splendido tiro dalla distanza di De Roon.

A poco più di dieci minuti dal 90esimo la Fiorentina si riporta nuovamente in parità con Muriel che deve solo spingere in rete un cross rasoterra di un ispirato Chiesa.

Le emozioni non finiscono qui, visto che in pieno recupero Hateboer colpisce la traversa con un colpo di testa in piena area di rigore.

Il ritorno a Bergamo è in programma il 24 aprile.

