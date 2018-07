Francesca e i segreti di Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello, la ragazza che ha rubato il cuore a Valentino Rossi, ha rilasciato un'intervista al nuovo inserto della Gazzetta, 'Fuorigioco', e ha parlato della sua nuova vita sotto i riflettori. "Dai, ormai lo ha visto mezzo mondo. Io e Vale stiamo insieme e allora? I segreti del Dottore? 'Non ne parlo. Punto. E tutto questo clamore intorno a me poi… è da pazzi'".

Ma la 24enne, studentessa di giurisprudenza e modella di lingerie, vuole mantenere la sua privacy: "Qualche settimana fa ero a Ibiza per uno shooting. E dal momento in cui sono atterrata sono stata inseguita dai paparazzi. Mi hanno fotografata ovunque, ma io ero lì per lavorare. Che interesse ci può essere? Io sono molto social, sono sempre attaccata, so bene che è una vetrina importante di lavoro. Ma io lì non spiattellerò mai il mio privato come fanno altre, sono invasa sul telefono da messaggi e commenti. Mi chiedono di postare foto e video con Vale, mi domandano quando ci sposeremo. Ma ho solo 24 anni! Ora come ora è davvero impossibile.E poi quanto veleno… Mi dicono che quella sua ex è più bella di me, che io sto insieme a lui solo per i soldi e per la fama. Ma è pura follia! Se sta insieme a me ci sarà una ragione, o no?".

L'ex ombrellina poi ci tiene a puntualizzare: "Ora, giusto per fugare ogni dubbio, per questo e molti altri lavori sono stata scelta molto prima che venisse fuori la mia relazione con Vale. Quando mi sono accorta di essere bella? Non so, forse al liceo: ho studiato allo scientifico con indirizzo linguistico di Arese dove quando non sono in viaggio vivo con i miei genitori. Ho iniziato un po’ per gioco, come tante altre mie colleghe. Un amico mi ha scattato delle foto, poi il book professionale, i primi shooting anche in abito da sposa e via così. La mia carriera è decollata. Perché la lingerie? Con un seno come il mio è difficile lavorare come indossatrice. Forse non metterei in risalto gli abiti, non sono un appendino".

SPORTAL.IT | 04-07-2018 12:05