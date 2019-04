Francesca Fioretti, il primo viaggio con la figlia e senza Astori

La foto in ombra e una mamma che tiene in braccio una bambina che osserva, rapita, la bellezza che si fissa lì dove punta lo sguardo. La ragazza che vedete in questo scatto è Francesca Fioretti, a un anno di distanza da quando il suo piccolo mondo si è sgretolato, da quando ha ricevuto una telefonata che ha segnato il presente e diviso i suoi giorni in quelli che sono stati il prima e il poi. E la bimba è Vittoria Astori, la figlia che ha avuto da un ragazzo che si è spento in un boato di dolore e incredulità, in una mattina che sarebbe dovuta essere di festa. Davide, difensore della Fiorentina e della Nazionale, non c’è in questa immagine, ma è solo un’assenza che nota chi non sa osservare.

“E poi continuerai a guardare il mondo, e ci saremo, sempre”. La dedica di mamma Francesca è per lei che ha appena 3 anni. Francesca oggi recita in teatro e, gradualmente, sta riprendendo le redini della sua vita e della famiglia che aveva costruito con il suo compagno. Durante il ponte pasquale era in Turchia e ha postato un’immagine con la figlia tra le braccia da Palazzo Topkapi, una residenza ottomana situata a Istanbul. Da lì, Vittoria guarda lontano, Francesca appena un po’ più in là.

VIRGILIO SPORT | 30-04-2019 12:32