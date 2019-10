Francesca Piccinini: "Ora sono più libera"

Francesca Piccinini è tornata a parlare del suo ritiro dal volley in un'intervista al Corriere dello Sport: "Potevo anche continuare, ma è stato giusto così. Ho lasciato da vincente con la settima Champions. Certo, mi fa ancora strano. Però è così che deve essere".

"Sono più libera. Decido per me. Ho la libertà di poter scegliere. Andare in palestra, farmi un giro, andare via un weekend. O anche solo andare a trovare mamma e papà", ha spiegato la campionessa del mondo nel 2002.

SPORTAL.IT | 12-10-2019 11:38