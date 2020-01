Francesca Piccinini sorprende tutti e torna in campo

Francesca Piccinini mette da parte i propositi di ritiro e torna ufficialmente a giocare. L’atleta originaria di Massa Carrara è infatti una giocatrice della Unet e-work di Busto Arsizio.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“Francesca Piccinini è da oggi ufficialmente una nuova giocatrice della Unet e-work. La società biancorossa accoglie con piacere ed orgoglio la giocatrice toscana, icona della pallavolo italiana, che sceglie proprio la UYBA per il suo clamoroso ritorno al volley giocato.

Francesca avrà sulla maglia, anche a Busto Arsizio, il 12, numero che da sempre porta sulla schiena, e andrà a rinforzare il roster a disposizione di coach Lavarini in vista di un finale di stagione che si preannuncia caldissimo.

Francesca Piccinini porterà alla UYBA classe, qualità e tutta l’esperienza maturata grazie agli oltre 26 anni di carriera (esordio in serie A1 a 14 anni con la Teodora Ravenna nel 1993) e alle mille battaglie sportive che l’hanno portata a vincere praticamente ogni titolo possibile con squadre di club e nazionale.

Dopo la conquista della sua settima Champions League ottenuta nella scorsa stagione si è presa qualche mese di “pausa”, ma ora è di nuovo pronta a rimettersi in gioco, proprio con le farfalle.

Il Presidente Giuseppe Pirola: “I colloqui avuti con Francesca mi hanno convinto della bontà della sua scelta di tornare a giocare: vedo nelle sue parole e nei suoi occhi la voglia di sorprendere ancora, attraverso un percorso di lavoro insieme a noi. Non solo: ho percepito da subito la volontà della giocatrice di entrare nel mondo UYBA quasi “in punta di piedi”, senza rompere gli equilibri della squadra, ma per trovare il prima possibile la migliore forma ed aiutare il team a raggiungere gli obiettivi stagionali”.

“Ho grandi obiettivi e stimoli, l’entusiasmo è quello della ragazzina che esordì in serie A a 14 anni. Sono pronta ad accogliere questa sfida insieme a un club che ho sempre stimato molto. Ci divertiremo, ve lo prometto!”

La nuova farfalla della UYBA svolgerà il suo primo allenamento venerdì pomeriggio alle 16.30 al Palayamamay e sarà a disposizione di coach Lavarini già domenica nella trasferta a Chieri.

Benvenuta Picci!”

A ottobre Francesca Piccinini aveva spiazzato tutti rivelando di aver preso una decisione definitiva sulla sua carriera: “Sono qui per annunciare che non giocherò più a pallavolo, mi ritiro. Ho vissuto un sogno per tanti anni, ma penso che sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e iniziarne una nuova. Ho voglia di vivere altre emozioni” ha detto a ‘Verissimo’.

“Potevo anche continuare, ma è stato giusto così. Ho lasciato da vincente con la settima Champions. Certo, mi fa ancora strano. Però è così che deve essere” aveva poi aggiunto la campionessa toscana in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, prima di parlare dei propri desideri.

“Sono più libera. Decido per me. Ho la libertà di poter scegliere. Andare in palestra, farmi un giro, andare via un weekend. O anche solo andare a trovare mamma e papà”, ha spiegato la campionessa del mondo nel 2002.

La pallavolista italiana, campionessa del mondo nel 2002, aveva spiegato la difficoltà nel fare questa scelta: “È stata dura prendere questa decisione, ma ho 40 anni ed esco da vincente perché due mesi fa ho vinto la mia settima Coppa dei Campioni. Mi mancheranno le sensazioni prima delle partite e l’adrenalina dopo le vittorie ma le cercherò in qualcos’altro. Sono ancora un po’ frastornata ma credo sia la decisione più giusta. Ringrazio questo bellissimo sport che mi ha formato e mi ha aiutato tantissimo a diventare la donna che sono oggi”.

Per il futuro le intenzioni della Piccinini sembrano proiettate verso i più piccoli e ai microfoni del talk show ha dichiarato: “In futuro vedremo, non credo di voler allenare ad alti livelli perché significherebbe stare nuovamente in palestra tutti i giorni, però mi piacerebbe far crescere le bambine”.

SPORTAL.IT | 16-01-2020 10:36