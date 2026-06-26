Pecco Bagnaia e la sua grande passione per lo sport, il legame con la Nba, i Chicago Bulls e Dennis Rodman ma anche il grande tifo per il calcio che lo porta spesso allo stadio tra una week end di MotoGP e un altro

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Dalla Ducati all’Aprilia per restare in una MotoGP che almeno per lui resta marcatamente made in Italy. Francesco Bagnaia è uno degli ultimi baluardi del motociclismo italiano dinanzi all’invasione spagnola ed è colui che ha preso l’eredità scomoda di Valentino Rossi riportando il tricolore sulle vetta della classe regina del motomondiale. Ma il cuore di Pecco ha dei tratti distintivi cromatici che richiamano fortemente una squadra di calcio, una ed una sola per cui il due volte campione del mondo stravede sin dai tempi in cui, da piccolino, sgambettava sulle minimoto per i circuiti di mezza Italia.

Francesco Bagnaia da Chivasso, mi manda Valentino Rossi

Francesco Bagnaia, per tutti Pecco, è nato a Torino il 14/01/1997 ma la sua terra d’origine è Chivasso sempre nell’hinterland torinese. La sua crescita nel mondo del motociclismo è legata a Valentino Rossi e la sua VR46 Riders Academy in cui entra giovanissimo per crescere in maniera esponziale fino al titolo di Moto2 conquistato nel 2018 per poi passare in MotoGP sotto l’ala protettiva della Ducati con cui vincerà ben due titoli mondiali, 2022 e 2023 sfiorandone un terzo nel 2024. Dopo 8 anni in Ducati, Pecco ha firmato con Aprilia per il 2027 confermando il suo attaccamento al motociclismo italiano.

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La passione di Pecco per lo sport, il casco per Rodman

Una passione che va oltre la MotoGP. Bagnaia ama e segue diversi sport, tra questi il basket, specie quello della Nba. Con una squadra e un giocatore nel cuore, i mitici Chicago Bulls di Jordan ma con una predilezione per quel pazzo scatenato di Dennis Rodman, eccentrico pivot di quell’epoca. Pecco lo ha omaggiato con un casco nel weekend di Misano 2022, ispirandosi al mitico e coloratissimo taglio di capelli di “DR91”. Spesso Pecco quando è libero da impegni sui circuiti vola in qualche arena o garden a vedere dal vivo la Nba.

Che squadra tifa Pecco Bagnaia

Da buon italiano, Bagnaia ha una grande passione per il calcio. Saranno stati i natali torinesi a influenzarlo ma Pecco è un tifoso sfegatato della Juventus. Non si contano i momenti della vita pubblica del campione di MotoGP che si sono colorati di bianconero. Nel 2021 quando ancora era un astro nascente del motociclismo, una volta dichiarato il suo amore per la Vecchia Signora, ricevette proprio al Mugello una maglia della Juve col numero 63 e la scritta Pecco sulle spalle.

Bagnaia interista pentito, si propose come allenatore della Juve

Proprio quell’anno, dopo l’addio di Andrea Pirlo alla panchina della Juve e prima del ritorno di Max Allegri, Pecco aveva scherzato sul nome buono come nuovo allenatore dei bianconeri. Il piemontese aveva prima scherzato: “Vado io ad allenare la Juve!”

In un’altra occasione più recente, per la Festa dello Sport organizzata dalla Gazzetta a dicembre 2025, Bagnaia parlando della sua fede juventina, rispondendo a qualche fischio dalla sala disse: “Quando vinci stai sulle palle a qualcuno”. Sempre in quell’occasione, parlando con Federica Masolin disse: “Da piccolo tifavo Inter per andare contro mio papà che tifava Juve per ho sempre tifato Juve, non sono ferrato ma giusto. Mi diverto allo stadio, è bellissimo”

L’onore dello Juventus Stadium dopo il titolo 2023

Il legame tra la Juventus e Bagnaia si è consolidato nel tempo. Nel 2023, l’anno del secondo titolo di Pecco in MotoGP dopo un testa a testa con Jorge Martin, alla vigilia dell’ultima gara a Valencia, dai canali ufficiali della Juve fu diffuso un video in cui tutti i giocatori di allora, da Chiesa a Vlahovic passando per Danilo, facevano l’in bocca al lupo a Pecco per la volata finale.

E quando Bagnaia vinse il titolo, oltre ai post social di congratulazioni dai canali ufficiali, alla prima occasione utile, Pecco fu ricevuto e celebrato in grande stile allo Stadium l’8 dicembre 2023 con la consegna di una maglia celebrativa da parte del presidente Ferrero in persona a centrocampo. Del resto non si contano le occasioni in cui Bagnaia è presente, spesso, allo Stadium a fare il tifo per la Juve.

Ansa

La moglie di Bagnaia, Domizia Castagnini nipote di un ex Juve

Nata a Chivasso, in provincia di Torino nel 1993, Domizia Castagnini ha sposato Bagnaia a Pesaro il 20 luglio 2024. Sempre a Pesaro la coppia vive, insieme al loro inseparabile cane, Turbo, che vediamo spesso nei post sui sociale seguire la coppia nei circuiti.

Domizia, che svolte con passione l’attività di fashion buyer, ovvero si occupa dell’acquisto di capi delle varie maison di moda da portare in negozio. è nipote di Gianfranco Leoncini, ex calciatore della Juventus che con i bianconeri ha vinto tre scudetti – nel 1960, 1961 e 1967 – e altrettante Coppa Italia