Francesco De Gregori sa anche schierarsi, per chi tifa il Principe della canzone mentre impazza la polemica su Gaza

Il cantautore romano nel mirino della critica per una sua intervista, l'autore di Rimmel ama da sempre la Roma ed ha sempre sostenuto le bandiere

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ giusto che un artista si schieri apertamente? Non si placa la polemica dopo la presa di posizione di Francesco De Gregori che ha dichiarato pubbicamente di non voler fare proclami politici dal palco e di non sentirsi nella posizione di dare lezioni su questioni internazionali come Gaza, Israele o l’Iran, sostenendo di provare imbarazzo quando artisti e personaggi dello spettacolo si schierano in modo netto su conflitti internazionali e che preferisce “sensibilizzare attraverso le canzoni” e non attraverso dichiarazioni pubbliche.

Le polemiche sulle parole di De Gregori

Alcuni commentatori e artisti hanno interpretato la sua posizione come una rinuncia a prendere posizione su una crisi umanitaria che ritengono richieda una presa di parola pubblica. Altri hanno difeso De Gregori, sostenendo che nessun artista abbia l’obbligo di esprimersi su ogni questione geopolitica e che il diritto di non schierarsi pubblicamente debba essere rispettato. Se ne parla da giorni ma su un aspetto De Gregori si è sempre schierato e tuttora si schiera apertamente, ovvero sul tifo per la Roma.

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Lo speciale su Rai3

Ieri ha avuto un discreto successo il docufilm “Nevergreen” sul cantautore, trasmesso in prima serata su Rai3. Un estratto di 20 concerti nel corso di un mese durante i quali De Gregori ha proposto ogni sera, a un pubblico di sole 200 persone, una scaletta selezionata tra una settantina di canzoni che considera le meno conosciute della sua produzione – o addirittura le “perfette sconosciute”, le nevergreen, mai insignite del titolo di “evergreen”. Anche se si fa fatica a considerare “minori” gioielli come Bufalo Bill, Atlantide Buonanotte fiorellino, Il cuoco di Salò e tante altre. Abbiamo appreso che De Gregori è bravissimo anche in cucina (cacio e pepe e saltimbocca alla romana la sua specialità, parola di Ligabue tra le guest star assieme a Malika Ayane, Elisa, Jovanotti e Zucchero) ma che fosse un appassionato di calcio era cosa nota. Non a caso nel suo sesto album (“De Gregori”, quello con “Generale” e “Raggio di sole”) in copertina c’è lui su un prato che calcia un pallone.

La leva calcistica della classe ’68

C’è un solo brano della sua lunga carriera che parla di calcio, lo conoscono tutti. De Gregori lo scrisse nell’82: “La leva calcistica della classe ’68”, quello del rigore che non bisogna aver paura di battere, dedicato al suo grande amico Di Bartolomei e che viene citato pedissequamente da quasi 45 anni quando si parla di penalty. Francesco De Gregori ha sempre avuto un debole per Ago e una volta ha voluto omaggiarlo anche sulla locandina del tour, «De Gregori & Band Live: the greatest hits», in cui indossava una maglietta che ne raffigurava il volto. Il Principe si è soffermato sullo sport anche ne “Il bandito e il campione” che racconta la vicenda di Costante Girardengo e Sante Pollastri. Pur essendo anche una storia sociale e umana, il ciclismo è al centro del racconto. L’autore di “Generale” e “La donna cannone” però ama lo sport e soprattutto il calcio. E su tutto la Roma.

La sorpresa della Roma

L’anno scorso il 4 aprile la Roma gli fece una sorpresa per il suo 75esimo compleanno. Nella trasmissione “Radio2 Social Club” su Rai Radio2, condotta da Luca Barbarossa, amico e collega, Francesco Totti, con un videomessaggio affettuoso, ricordò quanto l’artista fosse parte integrante del sentimento romanista. Subito dopo, Daniele De Rossi intervenne in diretta, regalando parole sincere e un abbraccio ideale al “Principe” della canzone italiana. Ma la sorpresa più significativa arrivò con la decisione del club: una poltrona dello Stadio Olimpico ora porta il suo nome.

L’affetto per Totti e De Rossi è ricambiato: “Io sarò grato a Totti non solo per i gol che ha fatto, per le partite che ci ha fatto vincere, ma anche di questo atteggiamento da intellettuale – disse quando il Pupone si ritirò – Inconsapevolmente lo è stato e lo sarà sempre di più man mano che andrà avanti. È finita la sua carriera agonistica ma non nel calcio“.

De Gregori rimase poi malissimo per l’esonero di De Rossi: “Cacciarlo via in questo modo non fa onore a questa società, De Rossi è un patrimonio, sportivo, morale ed estetico. La Roma ha gestito malissimo questa vicenda, così come malissimo è stato gestito il caso Totti”. De Rossi ha fatto parte della favola di questo calcio e ne ha fatto parte da vero uomo”.