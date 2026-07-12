Francesco Inzoli si prende il pass per gli Europei diventato il quarto italiano di sempre nel salto in lungo. Ali torna a brillare, con Jacobs e Desalu l’Italia torna a sperare nella staffetta 4x100

L’Italia comincia a scaldare i motori in vista degli Europei e arrivano sorprese e buone notizie. Le sorprese arrivano dagli Under23 di Molfetta con Francesco Inzoli che migliora il proprio personale e diventa il quarto azzurro di sempre nel lungo. Colpo di scena anche nei 400 metri con Mohamed Soudassi che abbassa il proprio personale di oltre un secondo e conquista il pass per Birmingham. E buone notizie arrivano anche da Chituru Ali.

Inzoli: salto che vale gli Europei

L’Italia ha un altra grande speranza nel salto in lungo e si tratta di Francesco Inzoli che si va a prendere la qualificazione negli Assoluti Under 23 in corso a Molfetta. Nel corso del tempo le attenzioni sono state tutte per il fratellino Daniele (classe 2008) che ha vinto anche i campionati italiani indoor del 2025. Ora però è Francesco (classe 2006) che si prende le luci della ribalta, l’azzurro infatti è stato protagonista di una prova super arrivando a quota 8,25 migliorando il proprio personale di 29 centimetri e facendo il minimo per gli Europei. Nel corso della gara arriva anche un 8,30 condizionato però dal vento. Inzoli diventa il quarto italiano di sempre alle spalle solo di Andrew Howe (8,47) e della coppia Giovanni Evangelisti e Mattia Furlani (8,43).

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Nonostante un vento molto fastidioso, i campionati italiani di Molfetta mettono in evidenza una nazionale azzurra che anche per il futuro ha tante frecce al proprio arco. E a sorpresa nei 400 metri arriva la prova di Mohamed Soudassi che abbassa il proprio personale di oltre un secondo e firma un 45”10 che non vale solo il primo tempo in Italia stagionale ma che il pass per gli Europei.

I dubbi di Furlani verso gli Europei

Nella giornata di sabato è arrivata una dichiarazione che nessun fan italiano avrebbe voluto sentire. Mattia Furlani ha infatti messo in discussione la sua partecipazione ai prossimi Europei. L’azzurro deve fare i conti con le conseguenze di un infortunio avvenuto in Cina che ha finito per avere un effetto sul resto della stagione. Il ritorno in gara a Montecarlo non ha dato le risposte sperate, le sensazioni non sono state positive anche perché la concorrenza viaggia su misure impressionanti. Ma il salto di Inzoli porta almeno un azzurro a Birmingham, anche se con pochissime speranze di medaglia.

Il ritorno di Chituru Ali

Una grande speranza che nelle ultime due stagioni si è un po’ appannata: Chituru Ali però ora torna a ruggire. Lo sprinter azzurro che nel 2024 era sceso sotto il muro dei 10 secondi ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, con un percorso simile a quello di Jacobs, ma le cose non sono andate come sperato. L’azzurro ha dovuto fare i conti con tanti problemi di infortunio che nel 2025 non gli hanno mai permesso di trovare lo spunto giusto. Ma evidentemente il ritorno di Jacobs ad alti livelli ha stimolato anche lui: l’argento agli Europei di Roma è tornato in gara alla Grand Sprint Series di Norwalk chiudendo la sua prova con un 10”09 molto confortante e rappresenta anche il minimo per gli Europei di Birmingham. Uno stato di forma dimostrato anche nei 200 dove ha firmato il suo personale a 20”60. Una buona notizia anche per la staffetta dopo le ottime prestazioni anche di Fausto Desalu.