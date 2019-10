Francesco Modesto ha un rimpianto

Quarta sconfitta in campionato per il Cesena, che a Vicenza manca il salto di qualità in classifica. I romagnoli, avanti nel primo tempo grazie a un rigore di Sarao, si sono fatti raggiungere da Vandeputte e superare da un rigore di Giacomelli.

La prestazione offerta ha però soddisfatto mister Modesto, dopo aver procurato gli applausi del tecnico del Vicenza, Di Carlo: “Abbiamo fatto una grande prestazione, peccato per il risultato – si rammarica l'ex terzino – Dispiace soprattutto aver mancato il gol del raddoppio. Sul 2-1 il Vicenza si è abbassato e noi non siamo stati abbastanza bravi sull’ultimo passaggio. Ci è mancato un pizzico di furbizia per creare situazioni vincenti. C’è rammarico, ma guardiamo avanti perché la squadra ha fatto bene”.



