Francesco Molinari colpisce ancora

Ennesima impresa di Francesco Molinari: ha vinto la Race to Dubai ed è diventato il primo italiano nella storia del golf ad aggiudicarsi la palma di miglior giocatore europeo.

Il piemontese ha superato la concorrenza di Tommy Fleetwood e festeggiato l'ennesimo traguardo di un anno indimenticabile.

"Vincere la Race to Dubai è qualcosa d'incredibile e inimmaginabile – ha detto il piemontese -. Sono felicissimo e ora voglio godermi questo successo. E' stato un anno unico, andato oltre ogni più rosea aspettativa. La prima vittoria in un major, il trionfo in Ryder Cup dove non avevo mai vinto un incontro e in un colpo solo sono riuscito a impormi in 5 sfide. Sono senza parole. Complimenti a Tommy Fleetwood, un amico e un avversario eccezionale".

SPORTAL.IT | 19-11-2018 16:15