Francesco Molinari, il primo italiano a vincere un major

Francesco Molinari trionfa agli Open Championship e diventa il primo italiano a vincere un major, uno dei quattro tornei più importanti del golf.

Un’impresa storica per il 35enne di Torino che, sul green del Carnoustie Golf Links (in Scozia), ha avuto la meglio su rivali del calibro di Tiger Woods che, dopo un inizio sorprendente, ha ceduto nel finale chiudendo a tre lunghezze dall’azzurro. Secondo posto per Justin Rose, Rory Mcllroy, Kevin Kisner e Xender Schauffele, con i quali Francesco ha dovuto battagliare fino alla fine.

L’italiano ha vinto in 276 colpi (70 72 65 69), chiudendo in 8 sotto il par grazie ad un incredibile ultimo giro terminato senza bogey e con due birdie alla 14 e alla 18. Una prestazione da incorniciare, con un unico errore commesso venerdì nella buca 17.

“Devo ringraziare la mia famiglia che mi è stata vicina – ha dichiarato il golfista durante la premiazione – E’ stata una gara veramente dura, devo congratularmi con i miei avversari. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato qui, i volontari, che hanno reso splendido tutto ciò”. Tra il pubblico presente anche la moglie Valentina, visibilmente commossa.

Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf, è intervenuto commentando questa incredibile impresa: “Vincere una competizione come gli Open Championship è qualcosa di unico. Sono certo che presto diventerà il più forte giocatore al mondo e che vincerà le Olimpiadi di Tokyo 2020. E’ più forte degli altri e adesso che ha acquisito sicurezza col putt nessuno lo può fermare”

Francesco Molinari trionfa per la terza volta in stagione dopo il BMW PGA Championship (evento Rolex Series dell’European Tour) e il Quicken Luan National, dove diventò (anche in quella occasione) il primo italiano ad imporsi nel circuito.

SPORTAL.IT | 22-07-2018 20:55