L’Italia brilla in Nations League, Francesco Repice: “Kayode e Sebastiano Esposito mi hanno rapito. Vedo una fioca luce in fondo al tunnel”

Dopo la partenza shock contro il Belgio nella prima giornata della fase a gironi della Nations League, sconfitta per 2-0 con i fischi dello stadio Olimpico di Roma ad accompagnare la Nazionale negli spogliatoi, l’Italia di Roberto Mancini ha rialzato la testa.

E lo ha fatto con prestazioni convincenti, in primis andando a vincere a Bursa contro la Turchia di Vincenzo Montella con un netto 4-1, risultato che sta anche stretto ai nostri. Poi, andandosi a prendere un punto importantissimo in casa della Francia di Zinedine Zidane, in testa alla classifica del raggruppamento con 10 punti. E, ieri sera al Dall’Ara di Bologna, battendo nuovamente i turchi e andando in rete tre volte, con Scamacca, Calafiori e il ‘solito’ Pio Esposito.

Secondo posto in classifica con 7 punti e speranze per il futuro, non solo prossimo. Ne abbiamo parlato con Francesco Repice, storico commentatore di Radio Rai per le partite degli Azzurri.

“I 20-25 minuti del secondo tempo contro il Belgio erano già stati confortanti, almeno quanto fosse stato sconfortante il primo tempo contro la selezione di van Bommel. Poi, però, evidentemente c’è qualcosa che noi non conosciamo, e che quelli che fanno gli allenatori a un certo livello conoscono, che cambiano in qualche maniera la squadra e mettono in movimento dei meccanismi che tendono a far migliorare le prestazioni. È accaduto con Roberto Mancini, sia a Bursa che ieri sera: nella fase della gestione della partita, nella fase morta, abbiamo rischiato pochissimo e reagito immediatamente al gol subito (il momentaneo 1-1 realizzato da Simsir, ndr). In definitiva, si sono viste delle ottime cose. La classifica è quella che conta, le prossime due partite sono quelle che contano e sono molto impegnative (Italia-Francia 11 novembre e Belgio-Italia quattro giorni dopo, ndr), però ci si arriva in maniera molto diversa rispetto al modo e all’umore con cui abbiamo approcciato a questa prima tornata azzurra di Nations League”.

Repice, oltre a conoscere il mondo del calcio, conosce anche molto bene il commissario tecnico azzurro, colui che ci porto alla conquista dell’Europeo nel 2021. Vede un Mancini diverso rispetto al passato?