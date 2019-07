Francesco Totti dà indizi sul proprio futuro

Francesco Totti non fa più parte dell’universo Roma dal 18 giugno, quando l’ex capitano giallorosso spiegò in una conferenza stampa i motivi della decisione che lo portò a dimettersi dall’incarico di consigliere del presidente James Pallotta, assunto dal settembre 2017 dopo la fine della carriera da calciatore.

Il fatto di non essere incluso nelle scelte di mercato è stato il motivo principale che ha spinto Totti a lasciare la Roma dopo quasi 30 anni e dal giorno successivo è partita immancabilmente la caccia alla notizia: quale sarà il futuro professionale dell’ex numero 10 giallorosso?

Una prima risposta l’ha data il diretto interessato da Sabaudia, dove è stato impegnato in un torneo di padel a scopo benefico. Ai microfoni di 'Sky Sport' Totti non ha escluso la possibilità di fare esperienza da dirigente in una squadra europea: “Il mio futuro per ora è qui, poi potrei anche andare in una squadra europea. Prenderò al volo l’occasione migliore per me, ma per ora non so nulla".

Il dolore per il distacco dalla Roma resta però vivo: “Quando faccio una cosa e prendo una posizione è perché ci ho pensato tanto tempo, non lo faccio tanto per fare e se l’ho fatto vuol dire che è giusto così. In questo momento non sto seguendo niente, spero facciano un grande lavoro, da quel giorno non ho più sentito nessuno della società".

Ecco quindi che prende piede quel passaggio ad un altro club che mai si è concretizzato durante il percorso da calciatore di Totti, al quale non sono certo mancate le occasioni per lasciare la Capitale. Milan e soprattutto Real Madrid, in tempi diversi, non avevano nascosto un certo interesse verso la bandiera giallorossa, che ha però deciso di restare fedele ai colori del cuore almeno per tutto il percorso da calciatore.

Totti ha poi ammesso di ricevere telefonate quotidiane per proposte di lavoro, per poi parlare delle prime battute del mercato estivo 2019: "Ferrero mi chiama tutti i giorni, è anche mio vicino di spiaggia. L’importante è lavorare e fare le cose con la testa, la voglia e la determinazione, come ho sempre fatto. Non pensavo mai che avrei potuto prendere questa decisione, così come non pensavo che Buffon potesse tornare alla Juventus, quando me lo ha detto ero incredulo. Ma è il calcio ed è bello anche per questo, tutto è possibile come anche il giro di attaccanti con Icardi e Higuain".

SPORTAL.IT | 05-07-2019 23:22