Francesco Totti e Ilary Blasi, l'abbraccio inaspettato ai tifosi

Non vi è nulla che lasci testimonianza della loro presenza, tra le persone che giornalmente accoglie la Comunità di Sant’Egidio di Ostia, eppure Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto di trascorrere un pomeriggio con quanti trascorrono le loro ore lì, nel centro d’arte degli artisti disabili di Ostia in via Baffigo.

A riferire di questo gesto è la stessa Comunità di Sant’Egidio, sulla propria pagina facebook, per restituire con delle immagini e una descrizione esigua ma essenziale quanto abbia inciso la presenza dell’ex numero 10 ed ex dirigente della Roma tra i frequentatori degli spazi.

Totti e sua moglie, la conduttrice televisiva Ilary Blasi, si sono intrattenuti con gli ospiti,ha visitato i locali e si è soffermata sui quadri dei presenti interrogandoli sui significati legati alle loro opere e sulle tecniche utilizzate.

Nulla di quanto visto è stato pubblicato sui canali social ufficiali di Ilary Blasi e Francesco Totti.

VIRGILIO SPORT | 23-12-2019 10:57