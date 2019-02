Francesco Totti: ecco che cosa fa il Pupone lontano da Roma

Da capitano delle nevi, deve impegnarsi un tantinello in più per riuscire nell’impresa di arrivare a fondo pista senza cadere almeno una volta. Francesco Totti ha cambiato vita e ha iniziato a fare cose che prima, per contratto, gli erano precluse. Sciare, ad esempio.

E mostrare ai tifosi, che non lo hanno abbandonato una volta smessi casacca e pantaloncini, la sua normalità fatta anche di vacanza da papà alla prese con le lezioni di sci con i figlioli, sotto gli occhi vigili della moglie, la showgirl Ilary Blasi.

Secondo quanto scoperto dal settimanale Oggi, Totti fa tre ore di lezione al giorno, mentre sua figlia Chanel, che è diventata sciatrice provetta su quelle stese piste pare sia molto più agile e veloce del babbo.

L’ex numero 10 non starebbe facendo molto altro. Si era iscritto a un corso per diventare allenatore, ma lo ha mollato forse nella convinzione che quella non sia per ora la strada da seguire. Nel suo futuro c’è altro, Roma a parte?

VIRGILIO SPORT | 27-02-2019 15:31