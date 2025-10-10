Francesco Totti e Noemi Bocchi allontanano le polemiche, la risposta tagliente sul famigerato audio su Roma-Lille

L'ex capitano della Roma al centro di una produzione Prime Video che lo pone sotto i riflettori ancora una volta, dopo Ballando con le Stelle. Con lui la compagna Noemi Bocchi

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’ironia è sempre stata la cifra stilistica di Francesco Totti, fuori e dentro il campo. Prima e dopo Ilary Blasi. Inevitabile, dunque, che anche alla presentazione di “Roast in peace”, il per sempre capitano della Roma non deludesse le aspettative e riuscisse, davanti ai microfoni disposti intorno all’ex numero 10 a raccogliere la sequenza di espressioni, repliche, battute taglienti che ne hanno descritto anche le qualità attoriali. Rimane umile, però, Totti. E modesto perché, nel corso dei decenni, ha dimostrato attitudine per lo showbiz grazie anche a un senso dell’umorismo inusuale.

Con lui, la compagna Noemi Bocchi che è apparsa sorridente e distesa al fianco dell’ex campione della Roma con il quale ha celebrato anche un anniversario discusso, che ha destato qualche domanda in più per i tempi. Ma questa è un’altra storia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Totti protagonista di “Roast in peace”

Totti, atteso e celebrato, è il fulcro narrativo – con gli altri personaggi al centro di ogni puntata – del nuovo comedy show che punta tutto sullo humour più nero, disponibile da oggi in esclusiva su Prime Video. Un format con un funerale politicamente scorretto (e divertente): cinque episodi, quattro “defunti” celebri quali appunto Totti, Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini, Roberto Saviano e sei comici pronti a dare sfogo alla loro creatività sulla loro morte. “Il mio funerale è stato particolare, diverso, catartico, anche se pensavo ci fosse più gente”, ha ironizzato l’ex campione.

Fonte: Getty Images

Sorrisi con la compagna Noemi Bocchi

La situazione della Roma e i tre rigori

Inevitabile la domanda sulla Roma e il caso dei tre rigori sbagliati nella sfida persa contro il Lille ha negato qualsiasi paternità del messaggio di sfogo diventato virale: “Maddai… ti dico solo una cosa: intelligenza artificiale, proprio!”. “La squadra è partita con il piede giusto, speriamo continui così. Gasperini? Non abbiamo ancora visto del tutto il suo gioco, però penso che sia di buon auspicio”.

La qualità di intrattenitore l’ha coltivata nel tempo, al pari della sua disponibilità come dimostrò, a suo tempo, quando decise di abbracciare un progetto editoriale legato a barzellette attorno alla sua figura, a fini benefici. Un autentico caso che fece impennare le vendite, allora.

Futuro in televisione

E palesò un talento, oltre all’autoironia, che sommate proiettarono Totti altrove, su un piano riservato a un personaggio dotato della qualità unica di superare la dimensione del rettangolo di gioco e catalizzare su temi più sensibili, cruciali, un popolo devoto, grato ma attento. Ciò per evidenziare che non vi è alcuna sorpresa, alcun stupore rispetto a questa scelta.

Di recente, abbiamo ammirato a Ballando con le Stelle (Milly Carlucci lo corteggia da tempo) per una notte di danza e pure leggera distensione, avvenuto nel mezzo dei festeggiamenti per i 18 anni della primogenita Chanel. Un futuro in televisione non è da escludere dopo spot, contenuti, interviste e progetti.

C’è qualcosa di concreto, di altro da annunciare? “Passo al volo”, dice lui.

Fonte: ANSA

Ballando con le Stelle, Totti “firma”

Soulé in nazionale

Infine, su Matías Soulé, e la possibile convocazione in Nazionale dell’esterno argentino l’ex campione della Roma svela un certo ottimismo: “Sta facendo la differenza, è giovane e sta bene fisicamente. Spero possa far parte della Nazionale italiana”.

In nome del roast, format comico di derivazione anglosassone assai sfruttato nelle produzioni tv negli Stati Uniti, in cui un personaggio molto popolare viene sbeffeggiato Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. A guidare il programma con i suoi irriverenti elogi funebri è Michela Giraud.

Con lei, Totti si è prestato a improvvisare. In un clima apparentemente leggero, di estrema disponibilità, a distanza di mesi è emersa una certa serenità che sembrava perduta, latente per via della complicata fase della separazione. Sia il capitano, sia Ilary Blasi hanno patito le conseguenze del vivere l’addio sotto i riflettori. Non è finita, ma da questa frattura irreversibile può rivelarsi un nuovo inizio.