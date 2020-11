Francesco Totti ricorda il padre dalla quarantena: "Mi manchi"

Francesco Totti, con il suo silenzio, riesce ad emozionare comunque perché una foto cristallizza il non detto e la condivisione di una vita serena, edificata su una famiglia salda, forte. Ha scelto di mantenere una riservatezza quasi impensabile, per l’affetto e la devozione religiosa che i tifosi hanno nutrito e continuano ad alimentare nei suoi riguardi complice l’umanità che elargisce in ogni dove, verso ogni persona.

Francesco Totti ricorda il padre Enzo

Senza alcuna eclatante ricerca di visibilità. Questo è anche lo stile Totti e, fedele alla linea, così ha voluto ricordare con un post il padre Lorenzo, lo “Sceriffo”, scomparso a causa del Covid un mese fa, dopo aver lottato per 10 giorni nel reparto dedicato dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma.

Il ricordo di Francesco è tenero: una foto li vede insieme, un giovane padre e un bambino forse di appena un anno al mare, in una serena giornata estiva in spiaggia. Ricordi di chiunque di noi, una immagine che potrebbe appartenere a ogni album di famiglia e che rende questo scatto più commovente proprio in forza e vigore della sua autenticità.

Il post dedicato a Enzo Totti su Instagram

Alla frase dell’ex capitano romanista, “Mi manchi” si accompagnano le note della canzone interpretata da Fausto Leali e ascoltata dal palco di Sanremo, nel lontano 1988.

Nulla di più, solo questo a saldare un legame segnato dall’addio e dalla sofferenza vissuta e scaturita dal Covid-19, contro cui ha combattuto Enzo Totti e che oggi è ancora presente nella sua famiglia. Francesco e sua moglie Ilary Blasi sono entrambi in isolamento domiciliare, nella loro casa romana.

Solo poche ore fa, l’ex numero 10 della Roma oggi socio della CT10 aveva rotto il suo silenzio con una immagine che lo ritrae al sole, finalmente dopo momenti di certo non semplici e con indosso un cappellino a nascondergli gli occhi.

VIRGILIO SPORT | 12-11-2020 13:32