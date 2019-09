Francia-Albania, doppia gaffe: sbagliato l'inno e le scuse

Un errore può provocare un autentico incidente diplomatico, anche se si tratta di un episodio verificatosi su un campo di calcio, dato che riguarda un incontro ufficiale. Stade de France, prima di Francia–Albania, match valevole per le qualificazioni di Euro 2020, si consuma un terribile equivoco: nel momento in cui sarebbe dovuto partire l’inno della squadra ospite, ecco che invece i presenti hanno ascoltato quello di Andorra.

L’espressione dei giocatori – che vedrete nelle immagini sopra – è assai eloquente. Quando, poi, i nazionali albanesi hanno sentito le note della Marsigliese si sono opposti e hanno rifiutato di schierarsi chiedendo che venisse fanno suonare il loro inno. Come se non bastasse, lo speaker dello stadio parigino si è scusato, annunciando che “l’inno dell’Armenia sarebbe stato presto suonato“. Fischi e insulti, ma non sono mancate le risate tra il pubblico presente. Alla fine del primo tempo sono arrivate altre scuse, a nome della Federcalcio francese.

VIRGILIO SPORT | 09-09-2019 12:38