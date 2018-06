Francia-Argentina show, Mbappé fa fuori Messi

Ti aspetti Griezmann e Messi, o al limite Pogba, e spuntano Mbappé e Di Maria. Gli ottavi di finale di Russia 2018 cominciano con il botto e la clamorosa, ma neppure troppo, eliminazione dell’Argentina, piegata dalla Francia per 4-3 al termine di una partita più intensa ed emozionante che tecnicamente bella e ricca di belle giocate. Appena quattro giorni dopo l’apparente rinascita contro la Nigeria, quindi, l’Albiceleste conferma tutti i limiti emersi nella fase a gironi, chiudendo al primo scoglio dell’eliminazione diretta una spedizione fallimentare. Va avanti invece la Francia, che pure incassa i primi gol su azione del suo Mondiale, e che ringrazia il talento di Kylian Mbappé. Il talento 19enne del Paris Saint-Germain è infatti l’uomo copertina della partita, con due gol e un rigore procurato che già lo candidano come arma in più della squadra di Deschamps nella prosecuzione del torneo. Stecca invece Messi, offuscato da Di Maria, unico a salvarsi nella squadra di Sampaoli. Il primo tempo non è spettacolare: la Francia è organizzata, ma fa poco in attacco, limitandosi a difendere e ai lanci lunghi per Mbappé, subito capace di seminare il panico tra le linee argentine. L’attaccante si procura prima una punizione dal limite, calciata sulla traversa da Griezmann, e poi il rigore, per fallo su Rojo, trasformato al 13' dallo stesso attaccante dell’Atletico Madrid. La reazione dei sudamericani non c’è, solo possesso palla sterile e iniziative individuali, come quella che al 41’ porta al pareggio di Di Maria, capace di inventarsi un sinistro incrociato dai 25 metri.

L’Argentina completa la rimonta in avvio di ripresa, seppur in modo casuale: Di Maria si procura un’altra punizione, il pallone arriva a Messi che prova un tiro con poche pretese, Mercado si trova sulla traiettoria e devia alle spalle di Lloris. È il terzo della ripresa, ma il sogno dell’Argentina evaporerà in venti minuti: la Francia ne impiega infatti dieci per trovare il pareggio con una spettacolare combinazione tra i due esterni bassi e il gol di un altro protagonista inaspettato, il terzino Pavard che si inventa un esterno destro al volo su cross di Hernandez, e altri dieci per chiudere i conti con la doppietta di Mbappé, che al 20’ fulmina Armani con un sinistro dall’interno dell’area dopo un rimpallo e poi al 24' chiude un contropiede rifinito da Giroud. Le mosse di Sampaoli sono tardive, ma i secondi finali sono comunque da brividi: Aguero la riapre e all'ultimo secondo l’Argentina ha la palla del 4-4 proprio con Messi. Alla fine però gli applausi anche dei tifosi sudamericani sono per Mbappé, aspirante stella di un Mondiale anche quest’anno amaro per la 'Seleccion'.

SPORTAL.IT | 30-06-2018 18:00