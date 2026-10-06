Francia-Belgio, moviola: Zidane incanta anche dalla panchina, 15’ di fuoco, perché a fine gara è risuonata la Marsigliese

La prova dell’arbitro Walsh allo stade de France a Saint-Denis in Nations League analizzata ai raggi X, il fischietto scozzese ha ammonito 3 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nessun problema per l’arbitro scozzese Walsh in Nations League, anche il Var non è mai dovuto intervenire. Giuste le tre ammonizioni. Vediamo cosa è successo allo stade de France a Saint-Denis.

Francia-Belgio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 14′ Su un rinvio impreciso di Vandevoordt, Zinédine Zidane riceve palla a bordo campo ed effettua un controllo di grande precisione. Un gesto capace di far saltare di gioia i tifosi francesi. Regolare al 35′ il gol di Lukebakio. Primo giallo al 57′, è per Lavia (che era diffidato e salterà la prossima gara) per un fallo su Lepaul.

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La rimonta nel quarto d’ora finale

Al 69′ ammonito anche Lacroix per fallo su Lukaku. Al 75′ ammonito Seys per fallo su Da Cunha. Valido al 77′ il pari di Douè così come la rete del sorpasso di Cherki all’81’. Olise poi chiude i giochi all’88’ e al 91′ firma anche il quarto gol. In un quarto d’ora la Francia ha segnato 4 reti e dopo 4′ di recupero il risultato non cambia più mentre sugli spalti i tifosi intonano la Marsigliese.

Chi è l’arbitro Walsh

Classe ’90 lo scozzese Nicholas Walsh rsordisce in Scottish Premiership il 9 aprile 2016 dirigendo la gara Ross County – Partick Thistle. Debutta in competizioni UEFA il 12 luglio 2018 dirigendo l’incontro di Europa League tra ÍBV – Sarpsborg 08. Una sola esperienza in Nations League.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 30 successi a testa e 19 pareggi.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Connor e McFarlane con Robertson IV uomo, Dallas al Var e McLean all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Lavia, Lacroix, Seys.