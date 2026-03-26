Francia, bufera sul PSG e rischio campionato falsato: Lens all’attacco per la decisione della Ligue 1

La Ligue 1 ha deciso di rinviare a maggio lo scontro diretto per la vetta tra Lens e PSG per consentire a Luis Enrique di preparare al meglio la doppia sfida col Liverpool

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In Francia si grida allo scandalo. ‘Colpa’ del Paris Saint-Germain e della decisione della Ligue 1 di rinviare la sfida per il titolo col Lens, attualmente a -1 in classifica, per consentire alla squadra di Luis Enrique di preparare al meglio il ritorno dei quarti di Champions League contro il Liverpool. Ignorata la posizione del club giallorosso, fin da subito contrario all’idea di posticipare lo scontro diretto che può valere il campionato: furibondi i tifosi sui social, che accusano i vertici del calcio transalpino di favorire la corazzata della capitale.

Francia, PSG accontentato: rinviata la sfida per la vetta

La trasferta di Lens valevole per la 29esima giornata di campionato era – come da calendario – in programma l’11 aprile, nel bel mezzo della doppia sfida con il Liverpool (l’andata al Parco dei Principi l’8 aprile, il ritorno ad Anfield il 14). Di qui la richiesta dei parigini “per prepararci al meglio a un evento importante della stagione, perché le prestazioni dei club francesi che competono nelle competizioni europee sono un vantaggio per il calcio francese nel suo complesso. Il successo dei club francesi in Europa genera anche benefici diretti per tutti i club professionistici”.

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L’opposizione del Lens, che ha tutto da perdere dal rinvio del match, non è stata tenuta in considerazione dalla Ligue 1 che ha votato per lo slittamento dell’incontro del PSG e anche per quello dello Strasburgo, che giocherà il 16 aprile contro il Mainz in Conference League.

Quando si gioca Lens-PSG e la motivazione della Ligue 1

Le due partite del 29esimo turno sono state spostate al 13 maggio, quando poi mancherà una sola giornata al termine del campionato e i giochi potrebbero essere già fatti.

In un comunicato la Ligue 1 ha spiegato che “queste decisioni sono in linea con il forte orientamento strategico del Consiglio di amministrazione, volto a consentire alla Francia di mantenere il quinto posto nel coefficiente UEFA, che le permette di ottenere quattro posti in Champions League”.

La posizione del Lens e la bufera social

Come riferisce RMC Sport, se il Brest non si è opposto al rinvio della sfida con lo Strasburgo, stesso discorso non vale per il Lens, che è in lotta per il titolo. Al consiglio direttivo della Ligue 1 il presidente dei ‘Les Sangs et Ors’, Joseph Oughourlian, aveva spiegato così il motivo del suo no: “Il PSG ha le risorse e la rosa per giocare ogni tre giorni. Io no”. E in un comunicato diffuso nella giornata di lunedì il club era stato piuttosto duro: “Sembrerebbe che il decimo club per budget in Ligue 1 debba adattarsi alle richieste dei club più potenti, in nome di interessi che ora chiaramente vanno oltre la sfera nazionale, già ridimensionata nelle ultime stagioni”.

A sostegno del Lens, la mobilitazione dei tifosi e anche di alcuni ex calciatori come Rothen, Petit e Dugarry, che, attraverso una petizione online, si erano professati contrari al rinvio della partita. Ma è stato tutto inutile: la Ligue 1 ha accettato la proposta del PSG, facendo insorgere i social. E sul web, ora, si parla di campionato falsato.