L’italiano, responsabile dei direttori di gara della Fifa, ha risposto in maniera secca alla polemica sollevata dal c.t. dei Bleus dopo la sconfitta contro la Spagna

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Una frase secca, un commento laconico per liquidare le polemiche e inchiodare Didier Deschamps e la Francia alle proprie responsabilità: così il responsabile arbitrale della Fifa Pierluigi Collina ha replicato agli attacchi del c.t. dei Bleus ad Ivan Barton, l’arbitro della semifinale persa contro la Spagna ai Mondiali 2026.

Francia, Deschamps sconfitto pure da Collina

Dopo la sconfitta con la Spagna, Didier Deschamps deve digerire anche il k.o. inflittogli da un italiano… Ci riferiamo a Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri della Fifa, che ha liquidato con un commento laconico quanto efficace le polemiche sollevate dal c.t. della Francia dopo la sconfitta nella semifinale dei Mondiali 2026 contro la Spagna. Polemiche riferite all’arbitro salvadoregno Ivan Barton, la cui competenza è stata messa in discussione dal commissario tecnico dei Bleus nel post-partita.

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Francia, l’attacco di Deschamps a Barton

“Il quarto e il quinto uomo erano di altissimo livello, perché ho potuto discutere con loro e vedevano le mie stesse cose”, ha dichiarato Deschamps dopo la sconfitta contro la Spagna, per poi affondare il colpo contro Barton provando a coinvolgere la sala stampa. “Ora, vi chiedo, e non sarò io a rispondere, non voglio passare per uno che piagnucola perché abbiamo perso – ha detto il c.t. della Francia rivolgendosi ai giornalisti – ma l’arbitro di stasera aveva il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo? Rispondete voi se volete. Io non risponderò”.

La replica di Collina

Alla domanda, alla fine, ha risposto proprio Collina. Che, interrogato dai giornalisti, ha liquidato la questione in maniera perentoria, inchiodando Deschamps alle proprie responsabilità. “Le parole di Deschamps? La risposta della Fifa è chiara – ha detto il presidente della commissione arbitri della Federcalcio internazionale – Sì, assolutamente. I nostri arbitri sono di livello mondiale”.

Il curriculum di Barton

Dal canto suo, il 35enne salvadoregno Barton, poteva comunque vantare una buona esperienza internazionale prima della semifinale, nonostante la giovane età: prima della gara di ieri, aveva già diretto 6 gare mondiali tra Qatar 2022 e Usa-Canada-Messico 2026, 7 match delle qualificazioni, una partita in Copa America, 3 al Mondiale per Club, 2 alle Olimpiadi e 7 in Gold Cup.