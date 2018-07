Francia-Croazia, la finale in diretta

E’ arrivato il grande giorno: Francia e Croazia si contendono il mondo. Clicca qui per seguire in diretta minuto per minuto la finalissima di Mosca allo stadio Luzniki.

Le formazioni ufficiali (Francia-Croazia, ore 17):

FRANCIA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté, Matuidi, Griezmann, Giroud, Mbappé.

CROAZIA: Subasic, Vrsaljko, Strinic, Lovren, Vida, Rakitic, Modric, Brozovic, Perisic, Mandzukic, Rebic

1′ Partiti! Grande atmosfera sugli spalti

10′ Molto meglio la Croazia in avvio, la Francia, cauta, si difende

18′ AUTOGOL DI MANDZUKIC! Su punizione tesa di Griezmann, la Francia passa in vantaggio alla primissima occasione gol!

29′ LA CROAZIA PAREGGIA 1-1! PERISIC! Collo pieno dell’interista e diagonale imparabile per Lloris! Tutto da rifare al Luzniki

38′ LA FRANCIA TORNA AVANTI! 2-1! GRIEZMANN su rigore assegnato dal Var per fallo di mano di Perisic in area

45′ FINE PRIMO TEMPO: al termine dei primi 45′, la Francia è avanti 2-1 grazie all’autorete di Mandzukic e al rigore di Griezmann. Di Perisic la rete dei croati.

50′ Francia in affanno anche ad inizio ripresa, tanti gli errori dei centrocampisti transalpini

59′ TRIS DI POGBA! L’ex Juventus segna la terza rete dei transalpini al termine di un letale contropiede! 3-1 Francia

65′ LA FRANCIA DILAGA! Siluro da fuori area di Mbappé! 4-1 per la Francia

69′ PAPERA DI LLORIS, la Croazia riapre la partita con Mandzukic, 4-2

SPORTAL.IT | 15-07-2018 18:22