Francia, Deschamps rompe il silenzio su Kolo Muani, Rabiot e Chevalier e spiega scelta su Pavard e Giroud

I convocati di Deschamps: torna Khephren Thuram, dentro Rabiot, fuori Kolo Muani e Pavard. Spiegate le scelte su Giroud e Chevalier

Didier Deschamps, ultimo atto. Il ct della nazionale francese, all’ultimo anno di contratto, si prepara alle Qualificazioni Mondiali. Oltre a rendere nota la lista dei convocati ufficiali, il tecnico francese si è espresso in conferenza stampa sul caso Rabiot (dopo la lite nello spogliatoio) e ha spiegato il perché ha lasciato fuori Kolo Muani dalla nazionale. Inoltre, sempre Deschamps si è espresso su altri tre big: Chavelier che sarà in panchina come sostituto di Maignan e sulle esclusioni anche di Pavard e Giroud.

I convocati di Deschamps alle qualificazioni Mondiali

Il tecnico francese ha reso nota la lista dei giocatori chiamati a rappresentare la Francia nelle sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Ucraina (5 settembre) e Islanda (9 settembre).

Il grande ritorno è quello di Khephren Thuram, che non vestiva la maglia dei Bleus dal marzo 2023. Spicca la presenza anche di Adrien Rabiot, in uscita dal Marsiglia dopo una lite con Rowe e nel mirino del Milan. Restano esclusi invece Randal Kolo Muani, Benjamin Pavard e Pierre Kalulu.

Tra i giocatori di Serie A convocati ci sono Mike Maignan (Milan), Konè (Roma) Marcus Thuram (Inter) e lo stesso Khephren Thuram (Juventus) oltre a Theo Hernandez (Al-Hilal, ex Milan),

Rabiot, il chiarimento di Deschamps

Sulla situazione del centrocampista francese in uscita dal Marsiglia e diretto al Milan, Adrien Rabiot, il CT ha dichiarato: “Sì, ho parlato con lui diverse volte. Non entrerò nei dettagli. Ha giocato nella preparazione (per l’OM), nelle amichevoli e nella prima partita (prima di essere messo fuori gioco per una rissa nello spogliatoio con Rowe). La situazione non è facile per lui. Non so cosa succederà da qui a lunedì. Ma quando si unirà a noi, la situazione si risolverà.”

E infine ha aggiunto Deschamps: “Non è mai facile da gestire. Ci tengo a lui per quello che ha fatto con noi e per quello che è ancora in grado di fare. È molto positivo che sia qui. E non ho mai avuto particolari problemi con lui.”

Chevalier, futuro in nazionale

Il giovane portiere del PSG che ha preso il posto di Donnarumma non ha ancora esordito con la maglia della nazionale, ma Deschamps ha aperto alla possibilità di concedergli spazio: “È qui. Ha cambiato squadra (dal Lille al PSG) ed è più esposto. Questo è fantastico per lui. La gerarchia si sta evolvendo. La priorità rimane il numero 1 (Mike Maignan) finché gioca bene. Prima o poi farà la sua prima apparizione in nazionale.”

Pavard, l’esclusione spiegata

Il CT ha poi motivato anche l’assenza del difensore dell’Inter, Benjamin Pavard: “Non è una questione di cosa sappia fare. Mi trovo di fronte al problema dell’asse destro e sinistro. Dayot (Upamecano) gioca a destra, così come William (Saliba). Lucas (Hernandez) ha l’esperienza, ha i parametri di riferimento, anche se non gioca molto.”

Giroud, addio confermato

Sull’ipotesi di un ritorno di Olivier Giroud in nazionale, Deschamps ha ribadito: “È stato chiaro. Ha detto addio, ma tu fai attenzione solo a quello che ha detto: mai dire mai. Olivier è stato chiaro. Ci ha detto addio. Sono molto felice che stia succedendo così per lui.”

Il tecnico ha poi aggiunto: “Ha un indice di gradimento e un sostegno popolare e mediatico che non sono sempre stati allo stesso livello. Tanto meglio. Sa che c’è una nuova generazione. È stato molto importante per noi e molto decisivo.”

Kolo Muani fuori dal gruppo

Infine, sul perché dell’esclusione dell’attaccante del PSG, desiderato dalla Juventus, Deschamps ha chiarito: “”Adesso si trova in una situazione complicata. Non è sempre stato semplice per lui, ma al momento non ha minuti di gioco e si allena a parte. Spero che entro lunedì possa trovare una soluzione per essere un giocatore attivo. Ci sono aspetti sul piano atletico e del minutaggio che non sono compatibili con le esigenze del calcio internazionale. Non è nel ritmo giusto per una partita internazionale. Già ho dei giocatori che non sono e non possono essere al massimo. Gli auguro che la sua situazione si risolva entro lunedì”.

Le parole su Thuram e Konè

Poi Deschamps si sofferma su Thuram e Konèç “All’Inter Thuram gioca in un sistema con due punte mentre con noi spesso gioca sull’esterno, ha iniziato di nuovo bene. Manu Konè fa parte di quei giocatori sottovalutati o poco considerati. Ritengo che abbia un grande potenziale. Sta rendendo bene nel suo club e, a quanto pare, resterà alla Roma. Se è qui con regolarità, è perché considero di farlo giocare. Ha un po’ di difficoltà nelle fasi iniziali delle partite, dove prende dei cartellini, ma è capace di fare buone cose in fase di recupero”.

La lista completa dei convocati:

Portieri: Mike Maignan (Milan), Lucas Chevalier (PSG), Brice Samba (Rennes).

Difensori: Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernandez (PSG), Malo Gusto (Chelsea), Dayot Upamecano (Bayern Monaco), Jules Koundé (Barcellona), Lucas Digne (Aston Villa), Theo Hernandez (Al-Hilal), William Saliba (Arsenal).

Centrocampisti: Désiré Doué (PSG), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Marsiglia), Khephren Thuram (Juventus).

Attaccanti: Bradley Barcola (PSG), Ousmane Dembélé (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnes Akliouche (Monaco).