Francia, Diouf in un nuovo ruolo per Zidane: perché l’esperimento del c.t. dei Bleus interessa anche l’Inter 

Il neo-commissario tecnico dei transalpini ha annunciato di voler schierare il nerazzurro da terzino sinistro: un’evoluzione che può aiutare anche Chivu

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Per Zinedine Zidane, neo-c.t. della Francia, il futuro di Andy Diouf è in difesa, nel ruolo di terzino sinistro: il nuovo commissario tecnico dei Bleus ha spiegato che ha intenzione di schierare il giocatore dell’Inter in una posizione inedita per la sua carriera. Un’evoluzione, quella dell’ex Lens, che potrebbe tornare utile anche a Cristian Chivu.

Francia, Zidane e il nuovo ruolo di Diouf

Dopo essere nato come centrocampista e poi trasformato quest’anno da Cristian Chivu in esterno destro a tutta fascia per l’Inter, Andy Diouf si prepara a un’altra metamorfosi tattica per trovare spazio nella Francia. Dopo aver convocato per la prima volta il nerazzurro in nazionale maggiore, il nuovo c.t. dei Bleus Zinedine Zidane ha infatti annunciato di voler provare Diouf da titolare in un ruolo per lui inedito: “Giocherà in una posizione diversa all’Inter, io voglio vederlo da terzino sinistro”, le parole di Zizou davanti alla stampa in vista della partita di Nations League contro la Turchia.

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Francia, Diouf terzino: le ragioni di Zidane

Zidane non ha spiegato le ragioni della sua scelta, l’idea è probabilmente quella di trovare posto a Diouf – giocatore giovane, tecnico e in ascesa anche nel suo club – in una Francia che a centrocampo affollato da giocatori di qualità e complessivamente più completi del 23enne nerazzurro. Nel ruolo di terzino sinistro, invece, i Bleus sembrano meno competitivi rispetto a qualche anno fa: ai Mondiali l’ex c.t. Didier Deschamps ha schierato Theo Hernandez, ormai lontano dai livelli raggiunti al Milan, e Lucas Digne, laterale dell’Aston Villa che a luglio ha compiuto 33 anni. Non è un caso che nessuno dei due abbia trovato spazio nella prima lista di convocazioni di Zidane: Diouf può dunque essere il futuro dei Bleus sulla fascia sinistra.

Diouf terzino: perché interessa a Chivu e all’Inter

Siamo certi che Chivu seguirà con attenzione l’esperimento di Zizou contro la Turchia. Oggi Diouf difficilmente potrebbe trovare spazio sulla fascia sinistra, territorio di Federico Dimarco – uno dei migliori laterali mancini del mondo – e di Carlos Augusto, riserva che ha dimostrato di essere più che affidabile. In futuro, però, Diouf potrebbe ritrovarsi a giocare a sinistra anche nell’Inter, sia per ragioni squisitamente tattiche che per altre legate alla composizione della rosa.

Chivu, infatti, non ha mai nascosto che la difesa a tre non rappresenta un dogma per lui, ma l’eventuale passaggio ad una linea a quattro – soprattutto in situazioni di emergenza, col punteggio da recuperare – presuppone la presenza di un’alternativa ai due esterni oggi in organico, Dimarco e Carlos Augusto, storicamente in difficoltà nel giocare senza la copertura di un “braccetto” alle spalle.

Inter, Diouf terzino e il rinnovo di Dimarco

L’altra ragione sta invece nella trattativa per il rinnovo di Dimarco. Il mancino è un pilastro dell’Inter, che intende tenerselo stretto prolungandogli il contratto, in scadenza nel 2028: tuttavia sedersi al tavolo della trattativa sapendo di avere un’altra valida soluzione per la fascia sinistra oltre a Carlos Augusto rappresenterebbe comunque un vantaggio per il club. Oltre a Chivu, dunque, siamo certi che il debutto di Diouf con la Francia verrà monitorato con attenzione anche da Beppe Marotta e Dario Baccin.