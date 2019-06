Francia e Romania non si fanno male, Italia eliminata

Francia-Romania termina 0-0 a Cesena e questo risultato è fatale per l'Italia Under 21, che abbandona gli Europei di categoria, mentre invece le due avversarie del Manuzzi avanzano entrambe fino alle semifinali.

Era l'esito più temuto tra i possibili risultati che avrebbero estromesso gli Azzurrini dalla competizione, e alla fine arriva. Francia e Romania a loro volta sono consapevoli che i minori rischi garantirebbero a entrambe il passaggio del turno e poco fanno per farsi male. La Francia in particolare crea pochissime occasioni, di più fa la Romania (che vincendo regalerebbe la qualificazione anche all'Italia): nel primo quarto d'ora ci prova due volte Coman, nella prima volta chiuso da Upamecano, nella seconda impreciso. Poi è Hagi a non trovare la porta su calcio di punizione, così come è sbagliata la mira di Olanu che tenta il tiro dalla distanza.

Solo a inizio ripresa si vede anche la Francia, con un doppio tentativo di Ntcham. Poi è bravo Bernardoni a uscire sui piedi di Puscas lanciato a rete. L'ultimo brivido di un secondo tempo davvero povero di spunti è un colpo di testa di Rus a dieci minuti dal novantesimo, con pallone però largo.

Spettacolare 3-3 invece tra Croazia e Inghilterra, entrambe già sicure di abbandonare la competizione: inglesi in vantaggio grazie a un rigore di Nelson all'11', al 39' pareggia Brekalo. Ripresa piena di emozione, con gli slavi che ancora una volta riprendono gli avversari dopo i loro gol: a Maddison, in rete al 48', risponde Vlasic al 62', quindi dopo Kenny (70') segna di nuovo Brekalo (82').

