Francia, Hamilton è già il più veloce

Lewis Hamilton è il pilota più veloce nella prima sessione di libere del Gran Premio di Francia. Il pilota Mercedes, campione del mondo in carica, ha girato in 1'32''738, tenendosi alle spalle il compagno di team Bottas (+ 0''069). A seguire la Ferrari di Leclerc (+ 0''373), e la Red Bull di Verstappen (+ 0''880). Sebastian Vettel ha fatto alcuni test sull'aerodinamica ed in ritardo di oltre un secondo.

I tempi (primi dieci)

1 LEWIS HAMILTON MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPO 1:32.738

2 VALTTERI BOTTAS MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPO 00.069

3 CHARLES LECLERC SCUDERIA FERRARI 00.373

4 MAX VERSTAPPEN ASTON MARTIN RED BULL RACING 00.880

5 SEBASTIAN VETTEL SCUDERIA FERRARI 01.052

6 PIERRE GASLY ASTON MARTIN RED BULL RACING 01.353

7 LANDO NORRIS MCLAREN F1 TEAM 01.372

8 CARLOS SAINZ MCLAREN F1 TEAM 01.523

9 DANIEL RICCIARDO RENAULT F1 TEAM 01.802

10 ALEXANDER ALBON RED BULL TORO ROSSO HONDA 02.066

SPORTAL.IT | 21-06-2019 12:51