Francia, Inghilterra e Turchia sul velluto

La Francia travolge l’Islanda in casa e conquista la vittoria nella seconda gara valevole per le qualificazioni all’Europeo 2020.

Un rotondo 4-0 per i campioni del Mondo in carica grazie alle reti di Umtiti, Giroud, Mbappè e Griezmann.

Serata da ricordare per Giroud che con questo gol, il 35esimo, diventa il terzo marcatore della storia della nazionale francese, meglio di lui solo Henry e Platini a quota, rispettivamente, 51 e 45 reti. Staccato Trezeguet a 34.

Vittorie convincenti anche per Turchia e Inghilterra, che battono Moldavia e Montenegro per 4-0 e 5-1. Nei turchi in evidenza il milanista Çalhanoglu che serve l’assist del vantaggio di Kaldirim con una splendida rovesciata.

L’Albania, che ha visto l’esonero di Panucci, torna alla vittoria grazie al 3-0 ad Andorra.

Successo al fotofinish per l’Ucraina di Andriy Shevchenko che supera per 2-1 il Lussemburgo e diventa così la capolista del girone B staccando il Portogallo al suo secondo pareggio consecutivo, questa volta per 1-1 con la Serbia.

Da segnalare l’uscita dal campo per infortunio di Cristiano Ronaldo che ha dovuto abbandonare il campo alla mezz’ora per un problema muscolare alla coscia destra.

Nell’ultima gara pareggio per 1-1 fra Kosovo e Bulgaria.

SPORTAL.IT | 25-03-2019 22:55