Blues e Three Lions si sfidano nella finale per il terzo posto del torneo iridato. Ecco l'orario del calcio d'inizio e le probabili scelte di Deschamps e Tuchel

Non vale il titolo mondiale, ma resta una sfida dal fascino indiscusso. Francia e Inghilterra si affrontano oggi nella finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali 2026, ultimo appuntamento del torneo per due delle grandi favorite della vigilia. I Bleus, eliminati dalla Spagna in semifinale, e i Tre Leoni, beffati in rimonta dall’Argentina, proveranno a chiudere la rassegna iridata conquistando la medaglia di bronzo. Di seguito tutte le informazioni su orario, diretta tv e streaming di Francia-Inghilterra.

L’orario della partita

La finale era il traguardo sognato da entrambe, ma Francia e Inghilterra dovranno accontentarsi della sfida che assegna il terzo posto ai Mondiali 2026. Dopo le rispettive sconfitte contro Spagna e Argentina nelle semifinali, le due nazionali tornano in campo oggi, sabato 18 luglio, al Miami Stadium per chiudere il proprio percorso nella rassegna iridata. Da una parte i Bleus di Deschamps, all’ultima partita con il commissario tecnico in panchina, dall’altra i Three Lions di Tuchel, chiamati a reagire alla beffa subita contro l’Albiceleste. Ecco dove vedere Francia-Inghilterra in tv e streaming, l’orario del match e le probabili formazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove vedere Francia-Inghilterra in diretta tv e streaming

Francia-Inghilterra, finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali 2026, si gioca oggi, sabato 18 luglio, con calcio d’inizio fissato alle 23 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay. Il match sarà visibile anche su DAZN, che ha trasmesso tutte le partite del Mondiale 2026. Gli abbonati potranno seguire l’incontro attraverso l’app disponibile su smart TV, smartphone, tablet, PC e su tutti i dispositivi compatibili. La diretta inizierà già nel prepartita con approfondimenti, interviste e analisi prima del fischio d’inizio.

Francia-Inghilterra ore 23 italiane Rai 1/RaiPlay/DAZN

Francia-Inghilterra: stadio e precedenti

L’appuntamento è in programma al Miami Stadium, denominazione FIFA dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, impianto da circa 65 mila spettatori che ha già ospitato diverse gare della competizione. Francia e Inghilterra tornano ad affrontarsi ai Mondiali dopo il quarto di finale di Qatar 2022, vinto dai Bleus per 2-1 grazie alle reti di Tchouameni e Giroud. Kane realizzò un rigore ma fallì il secondo penalty che avrebbe potuto portare la sfida ai supplementari. Nei precedenti iridati figurano anche le sfide del 1966 e del 1982, entrambe vinte dagli inglesi.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SUI MONDIALI 2026

Le probabili formazioni

Deschamps potrebbe concedere spazio a qualche giocatore meno impiegato nel corso del torneo, pur affidandosi ancora ai suoi uomini di maggiore qualità, con Mbappé pronto a guidare l’attacco nell’ultima partita del CT sulla panchina francese. Anche Tuchel valuta alcune rotazioni dopo le fatiche della semifinale, ma difficilmente rinuncerà ai leader Bellingham e Kane.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. CT: Deschamps.

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. CT: Deschamps. INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Reece James, Stones, Guehi, Djed Spence; Rice, Elliot Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT: Tuchel.

Chi è l’arbitro di Francia-Inghilterra

La FIFA ha affidato la direzione della finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali 2026 al venezuelano Jesus Valenzuela, arbitro internazionale di 42 anni alla sua seconda partecipazione a una Coppa del Mondo. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Jorge Urrego e Tulio Moreno. Il quarto uomo è Jalal Jayed, mentre al VAR è stato designato l’uruguaiano Leodan Gonzalez.

Nel corso del Mondiale statunitense Valenzuela ha già diretto le sfide della fase a gironi Australia-Turchia e Bosnia-Qatar, oltre al sedicesimo di finale tra Costa d’Avorio e Norvegia. Non è la prima volta che incrocia Francia e Inghilterra in una Coppa del Mondo: a Qatar 2022 arbitrò infatti lo 0-0 tra Inghilterra e Stati Uniti e il successo dei Bleus per 3-1 sulla Polonia negli ottavi di finale.