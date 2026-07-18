Francia-Inghilterra si sfidano per il terzo posto ai Mondiali: Deschamps rivoluziona la formazione per l’ultima partita da ct, Tuchel punta su Bellingham e Kane

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All’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, si gioca la finalina tra deluse. Francia contro Inghilterra: alle 23:00 italiane le grandi sconfitte delle semifinali si contendono il terzo posto ai Mondiali, anche se – probabilmente – la testa è già altrove. Sarà l’ultima partita di Deschamps sulla panchina dei Bleus dopo 14 anni e il ct si congederà con diversi cambi di formazione. Ci sarà ovviamente Mbappé, che avrà l’ultima chance per superare Messi almeno nella classifica marcatori. Al contrario, Tuchel non ha alcuna intenzione di gettare la spugna, nonostante sia stato travolto dalle critiche per il modo in cui ha “consegnato” la vittoria all’Argentina. Confermatissimi Bellingham e Kane, che proveranno a riscattare la pessima prestazione contro la Seleccion.

L’ultima volta da ct di Deschamps

Dopo 14 anni cala il sipario sull’era Deschamps, che sarà sostituito da Zinedine Zidane. Si chiude un ciclo lunghissimo che ha visto la Francia salire sul tetto del mondo nel 2018 e poi arrendersi ai rigori nella pirotecnica finale di quattro anni fa in Qatar contro l’Argentina. Di sicuro, l’ex centrocampista e allenatore della Juventus avrebbe voluto dire addio alla nazionale con un altro trionfo iridato, ma la Francia delle stelle – strafavorita alla vigilia – ha smesso di brillare a un passo dall’ultimo atto contro una Spagna che ha nettamente meritato l’accesso in finale.

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Francia-Inghilterra, le formazioni ufficiali: Mbappé guida i Bleus

Sarà una Francia inedita quella che sfiderà l’Inghilterra nella finale per il terzo posto. Nel corso dell’intero torneo Deschamps ha puntato sempre sullo stesso blocco di calciatori, ma per l’ultima partita da ct dei Bleus ha deciso di cambiare diversi interpreti dell’undici titolare. I “Galletti” scenderanno in campo con il consueto 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Maignan, mentre la linea difensiva sarà composta da Malo Gusto, Konaté, Lacroix e Theo Hernandez, che torna titolare dopo la prova disastrosa di Digne in semifinale.

In mezzo al campo spazio a Zaïre-Emery al fianco di Rabiot, mentre Cherki, Olise e Doué avranno il compito di assistere Mbappé. L’attaccante del Real Madrid, che condivide la classifica marcatori con Messi a quota 8 gol, avrà così l’occasione di mettere la freccia e portarsi in testa alla graduatoria in attesa della finalissima di domani tra Spagna e Argentina.

Inghilterra con Bellingham e Kane: le scelte di Tuchel

Anche Tuchel dispone la sua Inghilterra con il 4-2-3-1. In porta ci sarà come sempre Pickford, protetto da Quansah, Konsa, Guehi e Spence, obiettivo di mercato dell’Inter. Sulla linea mediana agiranno Elliot Anderson, ultimo “folle” acquisto del Manchester City, e Bellingham. Sulla trequarti spazio a Madueke, Rogers e Gordon, chiamati a supportare Harry Kane, che fin qui è andato a segno sei volte ma è venuto meno nell’appuntamento più importante contro l’Argentina.

Francia-Inghilterra: le probabili formazioni

(formazioni ufficiali non ancora disponibili)