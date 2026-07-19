Francia-Inghilterra, moviola: dieci gol, due reti annullate, succede di tutto, Mbappè da 10

La prova dell’arbitro Valenzuela al Miami Stadium analizzata al microscopio, il fischietto venezuelano non ha estratto alcun cartellino

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nonostante la marea di gol poche preoccupazioni per il venezuelano Valenzuela – che era tra i candidati anche per dirigere la finale, poi affidata a Vincic – solo 12 falli, sei per parte, nessun ammonito e molta correttezza in campo anche se qualche episodio dubbio c’è stato. Vediamo cosa è successo a Miami nella finalina per il terzo posto vinta dall’Inghilterra per 6-4 ai danni della Francia.

Francia-Inghilterra, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo gol dopo soli 3′, è di Rice con un bolide dopo un pasticcio di Douè. Si tratta del secondo gol più veloce nella storia della Coppa del Mondo per l’Inghilterra (2:14), dopo quello di Bryan Robson contro la Francia dopo 28 secondi nel 1982. All’11’ Saka raddoppia ma scatta in posizione di fuorigioco e l’assistente lo segnala prontamente: rete annullata, l’attaccante dell’Arsenal è avanti rispetto a Theo Hernandez di un passo. Valido il 2-0 degli inglesi con Konsa al 18′. Check rapido sullo 0-3 britannico al 37′ con Saka, le posizioni dei giocatori di Tuchel sono tutte regolari.

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Fa tutto Mbappè

Prima del riposo segna ancora Saka, il tempo si chiude con gli inglesi avanti per 4-0. Regolari al 48′, al 54′ e al 66′ i gol di Barcola e Mbappè (doppietta) che sale a 10 reti in questo Mondiale e diventa capocannoniere (superato per ora Messi per la Scarpa d’oro). In precedenza al 58′: Konsa sposta il pallone per battere una punizione, Mbappé calcia la palla e segna da lontano, ma il gioco non è ancora ripreso. Al 74′ il 10 francese cade in area, non c’è nulla perché la trattenuta con Rogers è reciproca. All’85’ rigore per l’Inghilterra, Spence prende d’infilata Malo Gusto che in tackle interviene in ritardo: palla a Saka per il 3-5, l’inglese spiazza Maignam e realizza una tripletta.

Finale thrilling

Al 96′ regolare il gol di Dembelè ma al 98′ la chiude Jude Bellingham con una cavalcata poderosa: dopo 45 metri percorsi palla al piede infila Maignan. Dopo 8′ di recupero finisce 6-4 per l’Inghilterra che si aggiudica il terzo posto.

Chi è l’arbitro Valenzuela

Jesús Noel Valenzuela Sáez (Acarigua, 24 novembre 1983) è un arbitro di calcio venezuelano. Dopo aver debuttato nel massimo campionato venezuelano nel 2011, dal 2013 è arbitro internazionale FIFA. Nel 2017 ha arbitrato due incontri al campionato sudamericano Under-20. Nel 2019 viene selezionato tra gli arbitri della Copa América in Brasile. Nel 2021 è nuovamente arbitro della Copa América, svoltasi nuovamente in Brasile, dove dirige due incontri tra cui la semifinale tra Argentina e Colombia. Dirige inoltre tre incontri del torneo olimpico di Tokyo 2020, svoltosi tra il luglio e l’agosto 2021. Nel maggio 2022 viene selezionato ufficialmente dalla FIFA per i mondiali di Qatar 2022.

L’arbitro non ha ammonito nessuno

Coadiuvato dagli assistenti Urrego e Moreno con Jayed IV uomo l’arbitro del match non ha estratto alcun cartellino.