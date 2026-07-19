Francia-Inghilterra: Rabiot accusa i compagni, la profezia di Mbappè su Messi

La Francia chiude il Mondiale tra polemiche e delusione dopo il 6-4 contro l'Inghilterra. Mbappé difende Deschamps e pronostica un gol di Messi nella finale.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Francia chiude il Mondiale con una sconfitta spettacolare ma amara contro l’Inghilterra, che si impone 6-4 nella finale per il terzo posto. Al termine della gara emergono tutta la delusione e la tensione all’interno dello spogliatoio dei Bleus. Adrien Rabiot punta il dito contro l’atteggiamento mostrato da alcuni compagni nella prima frazione di gioco, mentre Kylian Mbappé prova a spiegare il crollo iniziale senza cercare alibi. L’attaccante francese, inoltre, rende omaggio a Didier Deschamps e si lascia andare a una curiosa previsione su Lionel Messi in vista della finale.

Rabiot non usa giri di parole: “Comportamenti inammissibili”

Le dichiarazioni di Adrien Rabiot sono tra le più dure del post partita. Il centrocampista ha definito “vergognoso” l’approccio della Francia nei primi 45 minuti, conclusi con un pesante passivo di 0-4. Secondo il centrocampista del Milan seguito con attenzione dal Napoli, alcuni atteggiamenti osservati in campo erano del tutto inaccettabili e mai visti in precedenza all’interno del gruppo. Parole che testimoniano il forte malcontento per una prestazione giudicata ben al di sotto del valore della nazionale francese. La verità, poi, è che i Blues erano convinti di poter mettere le mani sul trofeo.

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La reazione nella ripresa non cancella i rimpianti

Rabiot ha spiegato che durante l’intervallo la squadra si è confrontata apertamente, cercando di ritrovare orgoglio e concentrazione. La risposta è arrivata nella seconda metà di gara, con una Francia decisamente più competitiva e capace di riequilibrare almeno parzialmente il confronto. Tuttavia, la reazione non è bastata per evitare la sconfitta contro un’Inghilterra più lucida e concreta. Per il centrocampista dei Blues resta il rimpianto di aver compromesso tutto con un primo tempo troppo negativo.

Mbappé difende Deschamps e spiega il blackout

Anche Kylian Mbappé ha analizzato con sincerità la prestazione dei Bleus. Il fuoriclasse ha ammesso che la prima frazione può aver dato l’impressione di una squadra poco rispettosa della maglia, ma ha preferito interpretare quel crollo come una conseguenza del contraccolpo psicologico subito dopo l’eliminazione contro la Spagna. Mbappé ha sottolineato come la Francia sia tornata a esprimersi ad alti livelli nella ripresa, ribadendo però che il risultato finale lascia grande amarezza. L’attaccante ha poi difeso con forza Didier Deschamps, affermando che una singola partita non potrà mai cancellare quanto costruito dal commissario tecnico. Nulla cambierà naturalmente per quanto riguarda la panchina dei Galletti: l’arrivo di Zinedine Zidane è imminente e deciso ormai da tempo.

La profezia su Messi e il record mondiale

Nel dopogara Mbappé ha parlato anche del prestigioso traguardo personale raggiunto, diventando il miglior marcatore nella storia dei Mondiali davanti a Lionel Messi con 22 reti. Nonostante il record, il capitano francese ha dichiarato che avrebbe preferito disputare la finale piuttosto che ottenere un primato individuale. Inoltre, per l’attaccante di proprietà del Real Madrid c’è la quasi aritmetica certezza che la Pulce vada ancora una volta a bersaglio nel match di questa sera tra Argentina e Spagna. Una previsione che conferma la grande stima del francese nei confronti del campione argentino, considerato ancora decisivo nei momenti più importanti.