La prova dell’arbitro Drew Fischer al Philadelphia Stadium in Pennsylvania analizzata ai raggi X, il fischietto canadese ha ammonito un sol giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

A creare problemi al canadese Fischer è stato più il meteo che la gara: pioggia e fulmini si sono abbattuti su Philadelphia già dalla fine del primo tempo, rendendo necessari l’evacuazione degli spalti e uno stop di due ore e 12′. In campo l’arbitro ha ammonito un sol giocatore ma ha ignorato un rigore in avvio alla Francia, convalidando poi il primo gol di Mbappè nonostante le proteste austriache per un presunto fallo in area. Vediamo cosa è successo.

Francia-Iraq, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 6′, è per Al Ammari che falcia Mbappè lanciato in velocità. Subito dopo la Francia chiede invano un rigore per un contatto in area di rigore dopo che era caduto Dayot Upamecano. L’arbitro lascia correre. Regolare al 13′ il gol di Mbappè. Al 22′ termina a terra in area Kylian Mbappé, che come spesso accade allarga le braccia alla ricerca di qualcosa di più. L’arbitro Fisher fa riprendere con una rimessa dal fondo. Nel finale di tempo si scatena un’acquazzone, cala la visibilità e il campo diventa molto pesante.

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Il meteo diventa protagonista. A causa della presenza di fulmini entro 13 km dal Lincoln Financial Field di Philadelphia, l’impianto viene svuotato. Dopo due ore e 12 minuti di stop si riprende e al 55′ segna ancora Mbappé che – a porta vuota – insacca il suo 16° gol in un Mondiale. Regolare al 66′ anche il tris firmato da Dembelè. Dopo il recupero finisce 3-0 per la Francia.

Chi è l’arbitro Fischer

Ha una laurea in fisica Drew Fischer, l’arbitro canadese designato per Francia-Iraq. Professionista dal 2007 è stato accreditato alle partite di prima divisione in Nord America nel 2012 ed è arbitro FIFA dal 2015, uno dei soli tre canadesi all’epoca.Dopo aver ricevuto lo status FIFA nel 2015 è stato convocato per il Campionato Under-17 CONCACAF 2015 e per il Torneo di qualificazione Olimpico della CONCACAF 2015.

L’arbitro ha ammonito un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Barwegen e Arfa con lo svizzero Scharer IV uomo l’arbitro del match ha ammonito solo Al Ammari.