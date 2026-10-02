Francia-Italia, Benoit Cauet: “Contro la Turchia Azzurri stratosferici. Pio Esposito fa la differenza”

Il giorno tanto atteso è arrivato: per la terza giornata della Nations League, si sfidano la Francia di Zinedine Zidane e l’Italia di Roberto Mancini. L’appuntamento è per questa sera, alle 20.45, allo Stade de France di Saint-Denis, a Parigi.

Nelle prime due partite, i padroni di casa hanno conquistato sei punti, vittorie sulla Turchia all’esordio e contro il Belgio. Di contro, gli Azzurri sono usciti sconfitti dall’Olimpico nel primo match contro il Belgio, mentre hanno seccamente batutto a domicilio, risultato finale 4-1, la selezione guidata da Vincenzo Montella.

Abbiamo chiesto un parere su questa storica sfida ad uno che conosce bene il calcio transalpino, per nascita e carriera, e quello italiano, per il lungo trascorso nell’Inter, nel Torino e nel Como: stiamo parlando di Benoit Cauet.

“Un nuovo percorso per entrambe le Nazionali che hanno cambiato allenatore. La Francia è messa meglio, perché c’è un gruppo già formato, ha tanti grandi giocatori, ha il miglior giocatore al mondo, anche se Mbappé non ci sarà. Con Zidane sono arrivati giocatori diversi, con una visione differente anche di gioco.

Le due prime partite sono andate bene, con qualche difficoltà, ma questo è normale quando cambi fisionomia con la volontà di voler esprimere un calcio differente da quello che è stato fatto prima. Bisogna dargli un po’ di tempo. L’Italia nell’ultima partita è stata stratosferica, dopo tre anni si è visto un gioco collettivo che non c’era prima, compensando quello che si dice in Italia che non c’è talento. Però, la verità è che ci sono dei giocatori con capacità e qualità. Hanno dimostrato la volontà di giocare insieme così, con un Pio Esposito veramente straordinario sull’appoggio, una squadra molto solida, ma con buone qualità e capacità per poter segnare”.

Contro la Turchia un successo netto con un dominio del gioco evidente.