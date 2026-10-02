Francia-Italia, formazioni ufficiali, le scelte di Mancini su Kean, Frattesi e Maldini

Mancini conferma l’ossatura vista contro la Turchia e cambia alcuni interpreti in vista della sfida di Saint-Denis. In attacco spazio a Kean, Pio Esposito e Maldini.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Francia ospita l’Italia a Saint-Denis nel terzo turno del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. I Blues di Zinedine Zidane arrivano alla sfida a punteggio pieno, mentre gli azzurri sono fermi a quota tre dopo il ko con il Belgio e il successivo successo sulla Turchia. Una partita importante per la classifica e per le ambizioni delle due Nazionali, con Mancini chiamato a confermare i progressi mostrati a Bursa. Il ct azzurro ha sciolto i dubbi della vigilia e ha scelto l’undici da opporre alla formazione francese. In campo dal primo minuto Kean, Pio Esposito e Maldini nel tridente offensivo.

Francia-Italia: le formazioni ufficiali

Prima di entrare nel dettaglio delle scelte dei due commissari tecnici, il quadro del girone rende ancora più importante la sfida di Saint-Denis. La Francia guida il gruppo con sei punti grazie ai successi contro Turchia e Belgio, mentre l’Italia condivide quota tre con il Belgio. Gli azzurri cercano dunque un risultato positivo per non perdere contatto con la vetta e dare continuità al 4-1 ottenuto a Bursa. Zidane punta invece a mantenere il percorso netto e conferma un undici costruito attorno alla qualità di Olise, Dembélé e Doué. Il confronto mette quindi in palio punti pesanti in vista della corsa ai quarti di finale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mancini conferma Tonali e cambia in difesa

Mancini riparte da Donnarumma tra i pali e da una linea difensiva nella quale trovano spazio Kayode, Mancini, Bastoni e Calafiori. Rispetto alla gara disputata in Turchia, il reparto presenta quindi alcuni cambiamenti, con il ritorno di Calafiori e Mancini nell’undici titolare. A centrocampo resta invece intoccabile Tonali, confermato nel ruolo di riferimento centrale dopo le due precedenti presenze contro Belgio e Turchia. Al suo fianco ci sono Barella e Fagioli, chiamati a garantire equilibrio ma anche qualità nella gestione del possesso. Una mediana pensata per affrontare il palleggio francese senza rinunciare alla capacità di inserirsi negli spazi. Resta sorprendentemente fuori, dunque, un Frattesi decisamente in palla nell’ultimo periodo.

Kean, Pio Esposito e Maldini: scelto il tridente

Il principale interrogativo della vigilia riguardava il reparto offensivo, ma Mancini ha ora effettuato la sua scelta. Davanti spazio a Kean, Pio Esposito e Maldini, con il centravanti al centro del tridente e gli altri due attaccanti chiamati a partire larghi. Kean viene così utilizzato nuovamente in una posizione esterna, soluzione già sperimentata dal ct, mentre Maldini completa il reparto sul lato opposto. Pio Esposito conserva invece il posto da titolare dopo la convincente prestazione di Bursa, nella quale aveva trovato anche la rete del definitivo 4-1. Restano in panchina Scamacca, Sebastiano Esposito e Vergara, pronti a rappresentare alternative durante la gara.

Zidane punta su Olise e Dembélé

Anche la Francia presenta un 4-3-3 e affida le proprie principali soluzioni offensive a Olise, Dembélé e Doué. Maignan difende la porta, con Koundé, Upamecano, Jacquet e Truffert a comporre la linea arretrata. In mezzo al campo spazio a Cherki, Koné e Rabiot, una struttura che punta a sostenere la qualità degli uomini offensivi e a mantenere il controllo del gioco. Zidane porta inoltre in panchina diverse alternative, tra cui Camavinga, Yoro, Barcola e Akliouche. Una rosa dalla quale il ct francese potrà attingere nel corso della partita per modificare l’assetto o aumentare la spinta offensiva.

Francia-Italia: formazioni ufficiali