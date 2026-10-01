Francia-Italia: il record di Lacombe, la Gioconda, il Trezegolden gol, Grosso e una rivalità che ha fatto la storia

Tra galletti e azzurri non è mai una partita qualsiasi, che siano amichevoli, Europei e Mondiali quante sfide leggendarie: siamo in vantaggio nei precedenti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ancora tu, non dovevamo vederci più? La storia tra Francia e Italia è lunga più di un secolo, il bilancio complessivo tra le due nazionali, su 41 confronti disputati, resta favorevole agli azzurri con 19 vittorie contro le 12 francesi e 10 pareggi, per 86 reti realizzate contro le 60 dei transalpini ma la tendenza più recente racconta però una storia diversa, con quattro successi francesi nelle ultime cinque sfide dirette. Domani la sfida si rinnova, senza dimenticare un passato di rivalità.

La prima volta nel 1910

Il primo incontro risale addirittura al 15 maggio 1910, quando l’Italia disputò la sua prima partita ufficiale proprio contro la Francia. Gli Azzurri vinsero 6-2 a Milano. Uno dei primi grandi appuntamenti arriva ai Mondiali del 1938, disputati proprio in Francia. L’Italia campione del mondo in carica affronta i padroni di casa nei quarti di finale. Gli Azzurri vincono 3-1 e proseguono il loro cammino verso il secondo titolo mondiale consecutivo. In tempi più recenti restano nella memoria le partite degli ultimi 50 anni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rimonta nel ‘78

Dopo essersi affrontate in amichevole al San Paolo a febbraio (2-2 con rimonta dei galletti firmata da Platini su punizione) ai Mondiali del ’78 in Argentina l’Italia partì malissimo, dopo 44 secondi segnò Lacombe di testa su cross di Six ma poi sbocciarono gli azzurri che vinsero 2-1 con Rossi e Zaccarelli.

Dopo un’altra amichevole persa (2-0) Italia e Francia tornano ad affrontarsi in una fase finale dei Mondiali nel 1986. A Città del Messico, negli ottavi di finale, la Francia vince 2-0 e interrompe il cammino dell’Italia campione del mondo in carica.

I rigori maledetti del ‘98

Dodici anni più tardi ai Mondiali del 1998, nei quarti di finale, Italia e Francia pareggiano 0-0 dopo 120 minuti. La qualificazione viene quindi decisa ai calci di rigore. Di Biagio sbaglia l’ultimo penalty. La Francia vince aprendosi la strada per il successo finale ma il peggio deve ancora arrivare Il 2 luglio 2000, a Rotterdam, Italia e Francia si affrontano per il titolo europeo.

La beffa agli Europei 2000

Gli Azzurri passano in vantaggio nella ripresa con Marco Delvecchio. La partita sembra indirizzata verso la vittoria italiana, mancano pochi secondi alla fine quando Montella perde un pallone sanguinoso sulla linea dell’out, ripartenza francese e gol di Wiltord con la palla che passa tra le gambe di Nesta prima e Cannavaro poi. Ai supplementari e la Francia trova il golden goal decisivo con Trezeguet.

La rivincita di Berino 2006

La rivincita però è dolce: a Berlino, finale del Mondiale 2006. Zinedine Zidane porta avanti i francesi su rigore, ma Marco Materazzi pareggia con un colpo di testa. I due saranno poi protagonisti del celebre scontro con la testata di Zizou che si fa espellere. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari, ancora una volta la sfida viene decisa ai calci di rigore. Questa volta sorride l’Italia col gol finale di Grosso e l’errore di David Trezeguet, lo stesso giocatore che sei anni prima aveva segnato il golden goal nella finale di Euro 2000. I tifosi impazziscono e cantano: “Ridateci anche la Gioconda” mentre il “po po po po po po po” deo Seven Nation Army rimbomba in tutto il paese.

Due anni dopo la finale di Berlino, le due Nazionali si ritrovano nella fase a gironi di Euro 2008. La situazione è delicata per entrambe. Italia e Francia hanno bisogno di un risultato positivo per continuare il proprio cammino nel torneo. Gli Azzurri vincono 2-0 a Zurigo. Andrea Pirlo sblocca il risultato su calcio di rigore dopo l’espulsione di Éric Abidal, mentre nella ripresa Daniele De Rossi firma il secondo gol su punizione. La vittoria permette all’Italia di raggiungere i quarti di finale.

L’impresa di Spalletti

Da allora solo amichevoli (3 sconfitte di fila nel 2012, 2016 e 2018) prima delle gare di Nations League del 2024. Con Spalletti in panchina l’Italia domina e vince in Francia (3-1) ma nel ritorno, laddove sarebbe bastato un pari per chiudere il girone al primo posto, i galletti danno una lezione agli azzurri e vincono 3-1 a San Siro. Domani si gira di nuovo il film infinito di Francia-Italia.