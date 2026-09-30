Francia-Italia, Konè: la verità sul possibile addio in estate, il grazie alla Roma e il retroscena con Cristante e Mancini

Il centrocampista dei galletti ammette di essere cresciuto in Italia, esalta la gestione Zidane che anche in allenamento continua a stupire con la sua tecnica

Ammette di essere stato vicino a lasciare la Roma in estate, aspetta la sfida di venerdì con i compagni di squadra Mancini e Cristante e riconosce di essere cresciuto grazie al calcio italiano. Konè è carico in vista di Francia-Italia ed è già entusiasta della gestione Zidane.

Il derby di Konè

Per lui sarà un piccolo derby: “So già che è una partita importante per l’Italia perché, ai loro occhi, siamo una nazione molto forte con ottimi giocatori. Gianluca Mancini e Bryan Cristante continuano a dirmi che sarà una partita importante. Loro sono in fase di ricostruzione, stanno attraversando un periodo difficile, ma noi ci concentreremo su noi stessi. Sappiamo di essere la Francia. Abbiamo giocatori incredibili e siamo anche determinati a vincere nella prima partita del mister allo Stade de France.”

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Come lo ha cambiato l’Italia

In estate poteva andar via: “Per me sono successe delle cose, ma sono alla Roma, sono concentrato. Quel che è successo è successo. Do il 100% per questo club, darò tutto per soddisfare le aspettative, e questo è tutto. Mi aspetto un’atmosfera incredibile, soprattutto perché si tratta della prima partita per l’allenatore e per la squadra; inoltre, è passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo giocato allo Stade de France. Quando sono arrivato in Italia ero più giovane, avevo 23 anni e questo ha portato maturità al mio stile di gioco. Sono diventato più concentrato. Tatticamente non avevo le capacità che ho ora. Ho anche migliorato la gestione delle energie, il che mi ha reso il giocatore che sono oggi. Stavo attraversando un periodo difficile al Borussia Mönchengladbach e la Roma mi ha cercato; sono molto grato a loro.

Cosa ha portato Zidane

Dopo dieci giorni con lui, lo stile di gestione di Zidane piace già a tutti: “È un piacere essere allenati da Zinédine Zidane, una leggenda mondiale. Ci gestisce in modo molto umano e sincero; è molto vicino ai giocatori, parla con noi in privato o davanti al gruppo. È molto intuitivo, ci dà la fiducia necessaria per giocare liberamente. È fantastico, stiamo giocando il nostro calcio naturale. A livello personale, è stato sincero; ha parlato con ognuno di noi individualmente e mi ha detto di giocare come faccio di solito. Ciò che mi ha stupito è stata la sua tecnica in allenamento. Non ha perso nulla, e vederlo dal vivo è ancora meglio. Vedere che ha ancora quella tecnica mi fa pensare che ai suoi tempi doveva essere incredibile. Personalmente, ascolto tutto quello che mi dice; posso solo imparare da lui. Mi dà molti consigli sul posizionamento, sull’equilibrio della squadra, mi affida delle responsabilità e io devo portarle a termine.

Ultima riflessione di profilo tattico: “Beh, è ​​un sistema diverso. Ai Mondiali avevamo due centrocampisti difensivi, ma qui c’è un regista arretrato. Il centrocampista deve essere in grado di adattarsi a diverse posizioni e penso di avere questa versatilità. Ovunque giochi, mi divertirò e cercherò di soddisfare al meglio le richieste dell’allenatore e della squadra. L’ha detto anche l’allenatore stesso: non abbiamo avuto molto tempo per lavorare, ma è orgoglioso di noi perché, nel tempo che abbiamo avuto, siamo riusciti a mettere in pratica tutto ciò che ci ha chiesto. Pensa che abbiamo una certa capacità di adattarci rapidamente alle sue richieste”.