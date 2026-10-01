Francia-Italia, le scelte di Mancini fanno mugugnare i tifosi: "Che li hai chiamati a fare?"

Il ct azzurro ha lasciato a casa nove giovani per la gara di domani sera: Ahanor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Samuele Inacio, Kouadio, Mandragora, Pessina e Romano

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Ne ha chiamati 34 ma Roberto Mancini non li sta utilizzando tutti, almeno finora. Anche per la gara di domani con la Francia il ct ne ha lasciati a casa nove, come era accaduto anche per la trasferta in Turchia. Rimarranno a lavorare a Coverciano Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina, Alessandro Romano. Questa mattina non si sono allenati con il resto del gruppo per sottoporsi nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi). Niente di strano se non fosse che da questa decisione arrivano alcuni segnali.

Bocciato Romano, Inacio non gioca mai

L’esclusione di Romano, schierato titolare col Belgio e poi messo da parte con la Turchia salvo uno spezzone finale, sa tanto di bocciatura ma anche altre esclusioni fanno pensare. A parte Cambiaghi e Coppola gli altri praticamente non hanno giocato ma a parte Cambiaghi e Coppola tutti gli altri non hanno giocato mai. I sempre presenti sono stati Donnarumma e Tonali (180′), Pio Esposito (140′). Cambiaghi (125′), Scalvini (115′), Frattesi (102′), Di Lorenzo (98′) e Romano (79′). Poi con una presenza Gianluca Mancini, Calafiori, Kean, Kayode, Bastoni, Ruggeri, Kayode (90′), Barella (80′), Fagioli (76′), Coppola (65′), S.Esposito (63′), Raspadori (45′), Doumbia (37′), Maldini (25′), Scamacca (15′), Zoma (10′).

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In 12 senza neanche un minuto

Ferni con zero minuti e zero presenze Carnesecchi, Pessina, Vicario , Ahanor, Ghilardi, Kouadio, Mandragora , Vergara, Inacio, Cristante e Dimarco oltre a Zaniolo che si è inforunato. Dodici su 34 non hanno mai messo piede in campo e di questi 6 sicuramente non giocheranno domani in Francia (e difficilmente giocheranno tutti insieme con la Turchia, ovvero Ahanor, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina,

La reazione dei tifosi

Una decisione che non è piaciuta a chi, tra i tifosi, era ansioso di vedere i baby talenti all’opera. Fioccano i commenti: “Il c.t. Mancini ha convocato il 18enne attaccante del Borussia Dortmund Samuele Inácio fra gli Azzurri, ma per Italia-Belgio l’ha mandato in tribuna e per Turchia-Italia e Francia-Italia l’ha lasciato a Coverciano! Il giovanotto sceglierà il Brasile…” e poi: “Romano non convocato per la partita contro la Francia. Pratica archiviata, ripetiamo…” e anche: “Qualcuno mi può spiegare perché Mancini ha deciso di convocare (e togliere ai club) 40 giocatori se poi 15 di questi non giocheranno neanche 1 minuto?”

C’è chi scrive: “Bho Ahnor e Inacio due bei prospetti lasciati a pascolare senza buttarli nella mischia” e poi: “Perciò li troviamo tutti contro la Turchia ? Ahanor, Mandragora, Kouadio, Inacio, Pessina, mai fatti giocare, gli altri 1 partita, però continua a schierare gente che nel 2030 avrà 35 anni ? Decisamente inutile portarli se non giocano, sarà il caso che qualcuno glielo dica” e infine: “Ma Romano non era il nuovo Rodri?”.